Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2
Официално беше обявено, че Никола Цолов ще продължи във Формула 2 през 2026 г. Той обаче няма да смени отбора си и ще продължи да се състезава с Кампос Рейсинг, съобщава Gong.bg.
Наскоро българинът стана вицешампион във Формула 3 със същия екип, а двете страни успяха да спечелят и Формула 4 в близкото минало.
Досега Цолов прекара общо три сезона в поддържащия шампионат и спечели общо пет победи- повече от всеки друг участник в историята на шампионата.
Две от тези победи бяха с Кампос Рейсинг през сезон 2025. Той добави още четири подиума през изминалата кампания. В крайна сметка Никола Цолов завърши на второ място в шампионата при пилотите.
