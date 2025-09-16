Влизат в сила новите правила за здравните кабинети в детските градини и училищата

Влизат в сила промените относно здравните кабинети в детските градини и училищата. Това се случва след обнародване в Държавен вестник на Наредба № Н-2 от 12 септември 2025 г. за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата и здравните изисквания към тях.

Документът урежда изискванията за помещенията, оборудването, медицинските специалисти и задължителните изследвания, които трябва да се извършват.

С промените медицинските специалисти получават достъп до електронното здравно досие на децата или учениците в Националната здравно-информационна система. В него са включени данни за ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, както и контакти на личния лекар и настойника.

Относно изследванията за постъпващи в детска градина задължително се изисква еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити, направено до 15 дни преди първото посещение.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 1 месец по епидемични показания преди връщането му в детската градина е необходим еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

За децата в яслени групи са необходими и изследвания на кръв и урина преди постъпване.

Важно уточнение, че медицинските специалисти виждат данните за децата и учениците, но само в заведението, в което работят.

Улеснението за родителите е, че вече не е необходимо да се носят на хартия здравните карти и изследванията в образователните институции. Профилактичните прегледи обаче остават. Ако не са извършени от началото на тази година, трябва да се направят до 30 септември.

Припомняме ви, че в началото на септември отпадна изследването с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата, както и медицинската бележка за липсата на контакт със заразноболен при прием или отсъствие на малчугана от детска градина и ясла за повече от 10 дни, или т.нар. „контактни“ бележки.