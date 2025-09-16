Народното събрание получава 70 нови автомобила за 4,5 милиона лева

Народното събрание ще получи 70 нови служебни автомобила на стойност 4,5 милиона лева без ДДС. Договорът за лизинг е с продължителност 48 месеца и включва 57 бензинови и 13 електрически превозни средства, съобщиха от администрацията на парламента.

Бензиновите автомобили са със задвижване 4х4 и с мощност 265 конски сили, докато електрическите модели разполагат с 285 конски сили. Заложеният пробег с напълно заредена батерия при електрическите автомобили е 589 километра.

На въпрос защо е необходима толкова висока мощност на автомобилите, от администрацията на Народното събрание обясниха, че автомобилите за депутати са включени към групата на превозните средства със специален режим на движение.

"Минималните изисквания са продиктувани от специфичните функции, които изпълнява автомобилният парк на Народното събрание – продължителни командировки в страната и чужбина, представителни функции, свързани с организирани във връзка с дейността на институцията международни прояви," обясняват от парламента.

Специалният режим позволява на автомобилите да се движат със скорост над ограничението от 140 километра в час по магистралите. Минималните изисквания за мощност при обществената поръчка бяха 120 kW (160 конски сили), но избраните модели значително надвишават тази стойност.

Всички автомобили вече са доставени в София и предстои да бъдат предадени на Народното събрание. Договорът предвижда експлоатация на автомобилите за период от 4 години.