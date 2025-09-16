Държава и общини на крак, докато местата на воден режим се множат ОБЗОР

Ако миналата година по това време темата за безводието рядко влизаше в националните новини, към настоящия момент са засегнати толкова населени места, че това не само е първа новина, но и държавата вече повече от месец предприема спешни мерки.

Последната от тях е свикването на Националния борд по водите. Преди това областният управител на Плевен Николай Абрашев бе освободен от поста си заради „категорична неспособност“ да се справи с водната криза в района. Днес „падна главата“ и на директора на ВиК в Ловеч Данаил Събевски, след като вчера регионалният министър поиска оставката му.

Преди дни и областният управител на Плевен Николай Абрашев беше сменен, а протестите заради безводието в града не са спирали от месеци.

Към настоящия момент воден режим има в населени места в Плевен, Ловеч, Брезник, Елена, Шумен.

Плевен

Най-тежка е засега ситуацията в Плевен, който се превърна в символ на проблема с безводието у нас. В града е въведен строг режим – вода се подава само по два часа сутрин и вечер, а във всички квартали са осигурени водоноски.



Загубите във ВиК мрежата са около 75%. Екипи от регионалното министерство проверяват течове и незаконни включвания, а служителите на ВиК – Плевен получават подкрепление.

Правителството подготвя проекти за ново съоръжение край Черни Осъм, но среща съпротива в Троянско. Междувременно жителите на Плевен протестират неуморно срещу безводието.



Миналия месец премиерът Росен Желязков даде „жълт картон“ на областния управител Николай Абрашев заради липсата на координация между местната и централната власт. Областният управител вече е сменен, но проблемът продължава. Днес той събра и Националния борд по водите, в който участваха представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

Брезник

В Брезник положението е следното – в общината е обявен воден режим и е в сила частично бедствено положение в града.

Местните са решени да протестират до намирането на решение на проблема. Недоволството е и заради влошеното качество на водата от язовир "Красава" и безводието в част от населените места в общината. Те искат временна комисия към Общинския съвет да проучи въпросите по функционирането на водоснабдителната мрежа. Омбудсманът Велислава Делчева предложи жителите на града да плащат по-ниска цена за вода, докато трае кризата.

Според тях трябва да сеизиска от управителя на общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник да информация по месеци или седмици от 2020 г. досега за водните количества, подавани от язовир "Красава" към пречиствателната станция и потребителите, както и справки и за количествата потребена или фактурирана вода към крайните абонати. Според тях е нужно и привличането на външни експерти и консултанти от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, Комисията за енергийно и водно регулиране, неправителствени организации и др., чрез които да бъде разгледано повишеното водопотребление и причините, на които се дължи то.

Елена

Над 10 населени места в община Елена са изправени пред безпрецедентен воден режим – пускат вода едва по един час, два пъти седмично, предаде БНТ. Парадоксът е, че някои от селата се намират буквално на брега на язовир "Йовковци", който снабдява седем общини в региона. Причината – изчезващи местни водоизточници заради сушата и остарялата водопреносна мрежа.

Самият язовир "Йовковци" захранва седем общини от област Велико Търново, както и община Априлци в област Габрово. Парадоксът е, че населените места в община Елена никога не са се захранвали от язовира, а разчитат на местни водоизточници, които заради климатичните промени и сушата през последните години изчезват.

Според кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев, проблемът става все по-сериозен: "Осем са населените места в общината, които са на воден режим, плюс четири улици в град Елена, които реално са махали със собствени водоизточници. Всички тези места имат собствени водоизточници, но поради намалелите валежи, дебитът им е крайно недостатъчен. Това не е нещо ново, но става все по-притеснително."

По думите му със заповед е забранено и ползването на питейна вода за непитейни нужди като миене на коли, пълнене на басейни и поливане, но контролът е изключително труден.

Главният инженер на общината Христо Симеонов смята, че причината е основно климатичната промяна, дългото засушаване и намаляването на водоизточниците, както и старата водопреносна система: "За различните населени места причината е различна – липса на водоизточници, нужда от ремонти или недостатъчни количества въпреки подмяната на мрежата", добави той.

Симеонов подчерта, че се работи по проекти за допълнително водоснабдяване, но процедурите са твърде тежки: "Минават година и половина – две от началото на проектирането до издаването на разрешение за строеж. В момента положението е кризисно и държавата трябва да подходи с кризисни мерки."

Най-потърпевши са жителите на селата. Кметският наместник на няколко населени места Снежана Стоянова заяви: "Вода има два пъти в седмицата по един час. Проблем е и водопреносната мрежа в село Илиевци, където стават най-честите аварии. Дебитът на водата падна и положението е много сложно."

Община Елена работи върху проекти за нови сондажи и допълнителни водоизточници. Местните власти и жителите настояват за намеса на държавата и ускоряване на процедурите, за да се намери устойчиво решение на проблема.

Ловеч

От вчера, 15 септември, и Ловеч е на режим на водата. От ВиК АД – Ловеч обясниха, че причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града.

Водоподаването е осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим. Въведени бяха и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Това коства поста на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов поискана оставката на Данаил Събевски, а днес той я подаде. Постът му ще бъде зает от заместник-директора на дружеството Йордан Досев.

От началото на лятото досега в няколко населени места в общината и областта беше въвеждан режим.

По проблема с водоснабдяването общинските съветници в Ловеч заседаваха извънредно и излязоха с конкретни решения. Възложено бе на кмета на общината Страцимир Петков да извърши проверка в Басейнова дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч, да изиска от Вик – Ловеч информация относно извършените проверки на участъци с най-големи загуби на вода.

Кметът трябва също да изготви доклад с информация каква част от водопроводната мрежа е подновила Община Ловеч от началото на мандата му, както и програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводната мрежа.

Шумен

Към 15 септември около 10 населени места на воден режим в Шуменско.

Сравнено с минали години, броят им е много по-малък благодарение на мерките, които дружеството е предприело съвместно с общините, отчете управителят на ВиК - Шумен Иван Пушкаров.

Областният управител Катя Иванова организира среща, в която освен него, участваха депутатите Любомир Христов и Веселин Вешев, кметовете на община Каолиново Нида Ахмедов, на Велики Преслав Янко Йорданов, на Каспичан Златин Ценков, на Никола Козлево Исмаил Ибрям, както и заместник-кметове на общините Смядово Иван Кюркчиев, на Венец Илхан Сали, на Върбица Бейсим Мустафа, на Хитрино Ахмед Ахмед и експертът от община Шумен Валентин Николов. В срещата участваха и управителят на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Шумен Иван Пушкаров, управителят на "Напоителни системи" - Шумен Герасим Инджев, директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Пепа Калоянова, представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и др.

Сред предприетите мерки са почистване на шахтови кладенци, довеждащи съоръжения и техният мониторинг. Правят се значителни инвестиции с цел намаляване на загубите и рехабилитация на проблемни участъци", отбеляза Пушкаров. Той призова за общи действия за осигуряване на алтернативно водоснабдяване.

"Пряко за град Шумен и Велики Преслав са нужни алтернативи, като част от тези мерки са възстановяване на дълбоките сондажи в шуменския квартал "Мътница" и изграждане на система "Дунав". За останалите населени места се работи по всички варианти и начини да се осигурят алтернативни източници за водоснабдяване - от съседни села или чрез възстановяване на дълбоки сондажи в землищата на съответните населени места", уточни Пушкаров, цитиран от БТА.

Управителят на "Напоителни системи" - Шумен Герасим Инджев съобщи, че водата в язовир "Тича" е 45% от наличния обем. Дружеството стриктно спазва утвърдения график от Министерството на околната среда и водите и се осъществява ежедневен контрол. Поливният сезон приключва на 15 октомври, като за сезона са сключени 108 договора за напояване на 14 730 дка. За намаляване на загубите по основния канал е извършен ремонт през 2024 г. на 7,5 км. Предстои да бъдат рехабилитирани още 13 километра, каза още Инджев.

Кметът на община Каолиново Нида Ахмедов и заместник-кметовете на общините Венец и Хитрино информираха, че предприемат мерки и работят по откриване на нови дълбоки сондажи в населени места, където има проблеми с водоснабдяването. Те поставиха проблеми, свързани с изключително бавната процедура за проучване и регистриране на тези източници, като сигнализираха за разминаване между нормативната уредба и фактическата обстановка и дългия път от проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на един сондаж. Кметовете поставиха и въпроса за необходимостта от сериозни инвестиции, които са непосилни за общините и поискаха подкрепа от държавата.

Областният управител Катя Иванова се ангажира всички предложения и проекти на общините да бъдат придвижени и представени пред Министерския съвет и съответните ресорни министерства.

Тетевен

От 9 септември на воден режим е и кв. „Полатен“ в Тетевен. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за водоснабдяване на квартала и с оглед осигуряване на достатъчни водни количества за питейно–битовите нужди на населението, съобщиха от ВиК – Ловеч.

Водоподаването се спира 22:00 ч. до 6:00 ч. на другия ден. Въведени бяха и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.