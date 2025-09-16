Лозари отчитат отлична реколта, но цените на виното ще растат

Въпреки отличната реколта от грозде в Югозападна България, производителите предупреждават за повишаване на цените на виното. Лозарите от региона успяват да се справят с климатичните предизвикателства чрез собствени инвестиции в напоителни системи, които им помагат да компенсират високите летни температури.

Стоимен Горов, винопроизводител от Кочериново, който отглежда различни сортове грозде в над 100 декара, споделя, че въпреки предизвикателствата с времето това лято, не помни някога да е имал по-добра реколта.

"Успяхме да поливаме, успяхме да дадем всичко, което е необходимо на лозето... Това, което в момента се наблюдава на пазара, тъй като продажбата на грозде вече е факт, че цените са 10% по-високи от миналата година, отдавам го първо на тежкия сезон заради високите жеги и големите амплитудни разлики и на самата инфлация", обяснява Горов.

Сериозен проблем за сектора е липсата на централизирани напоителни системи, което принуждава производителите да търсят собствени решения. "Ние имаме изградена поливна система, водохранилища, с които успяваме да компенсираме високите температури през август и юли, на 80% са наши инвестиции и вложения", допълва винопроизводителят.

В същото време, колегата му Крум Богдански представя друга гледна точка: "При нас няма никакво напояване, каквото падне отгоре, каквото Господ даде. Преди години е имало напояване, преди 20 години, но всичко се е занемарило. Има изградена напоителна система, но няма вода..."

Сериозен проблем за бранша е и недостигът на работна ръка. Специалистите, които познават детайлите в отглеждането на лозя, предпочитат да работят в Западна Европа, където заплащането е значително по-високо. Франция, Испания и Италия са предпочитаните дестинации за опитните работници от сектора.

Въпреки високите добиви през тази година, цените на виното ще се повишат поради поскъпването на гроздето с около 10%, увеличените разходи за напояване и недостига на квалифицирана работна ръка.