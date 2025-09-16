Росен Желязков: Безводието се дължи и на климатични фактори, и на лошо управление на водния ресурс

Премиерът Росен Желязков заяви, че проблемът с безводието в някои части на страната се дължи както на климатични фактори, така и на лошо управление на водния ресурс, лошо планиране и лоша комуникация на отговорните институции. Желязков каза това в началото на първото заседание на Националния борд по водите, създаден в изпълнение на решението на Народното събрание от трети септември.

Целта е да бъдат набелязани спешни мерки за преодоляване на водната криза.

Росен Желязков даде пример за лошо управление на водите като посочи въведения от вчера воден режим в Ловеч, за което бе поискана и оставката на директора на ВиК в града:

"Лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс, който е от Ловеч и крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс. Това нещо не трябва да се допуска".

Представители на 7 министерства, Сдружението на общините и Българската банка за развитие участват във водния борд.

Премиерът постави най-належащите проблеми за разрешаване, но с интегриран подход - целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработването на нови водоизточници и речните корита. Той допълни, че изпълнителната власт ще действа във взаимодействие с общините и неправителствения сектор:

"Трябва отговорно да намерим и да реализираме решенията. Част от борда и Българска банка за развитие, чиято капитализация преди известно време има за цел именно такива целенасочени инвестиции с ресурса, с който разполагаме. Ние нямаме оправдания за това, че няма пари. Пари има и трябва да се управляват честно и почтено под надзора на обществото", заключи в началото на заседанието на водния борд премиерът.