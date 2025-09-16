Близки и познати се простиха с отец Иван от Нови хан

Близки и познати се простиха днес с отец Иван в храма "Света Троица" в село Нови хан.

Той напусна този свят на 14 септември на 80 годишна възраст. Основател е на Дома за сираци "Свети Николай" към манастира "Света Троица" в Нови хан.

Хората ще го запомнят с доброто му сърце и помощта за нуждаещите се, които беше приютил и за които полагаше грижи.

Снимки: Евелина Стоянова