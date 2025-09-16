  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +23
Пловдив: +20 / +28
Варна: +17 / +22
Сандански: +21 / +26
Русе: +21 / +26
Добрич: +17 / +21
Видин: +21 / +28
Плевен: +21 / +29
Велико Търново: +17 / +27
Смолян: +13 / +19
Кюстендил: +19 / +26
Стара Загора: +17 / +26

Близки и познати се простиха с отец Иван от Нови хан

  • Сподели в:
  • Viber
Близки и познати се простиха с отец Иван от Нови хан
A A+ A++ A

Близки и познати се простиха днес с отец Иван в храма "Света Троица" в село Нови хан.

Той напусна този свят на 14 септември на 80 годишна възраст. Основател е на Дома за сираци "Свети Николай" към манастира "Света Троица" в Нови хан.

Хората ще го запомнят с доброто му сърце и помощта за нуждаещите се, които беше приютил и за които полагаше грижи.

Снимки: Евелина Стоянова

#отец Иван

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите