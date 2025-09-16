  • Instagram
МОН подготвя нормативна уредба за езикова интеграция на ученици

МОН подготвя нормативна уредба за езикова интеграция на ученици
Децата от малцинствените групи, които не разбират или слабо владеят български език от следващата учебна година първо ще изучават само езика.


Това е предвидено като предложение на Министерство на образованието в Закона за предучилищното и училищно образование, който трябва да бъде приет тази есен от Народното събрание, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си в основно училище "Св.св. Кирил и Методий" в село Камен, община Сливен, предаде БНР.

Министър Вълчев коментира, че възможностите за езикова интеграция няма да бъдат само за децата от малцинствените групи, но и за деца, идващи от чужбина, но неразбиращи езика.

"По същия начин, ако дойде едно дете от чужбина, което не знае български език то ще започне с 800 часа български език преди да го пуснем по всички останали предмети да учи на български език, защото то няма да е ефективно. А, в момента това се случва в българската образователна система. Много други го имат този механизъм. Очакваме законът да се приеме есента, най- вероятно през ноември, но ние трябва да разработим програма, методики, да създадем организацията. Оптимистичния вариант е след една година, следващата учебна година 2026- 2027 година. Дори и да закъснеем, надявам се да не закъснеем много, но трябва да го направим това", каза той.

#МОН

