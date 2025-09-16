  • Instagram
Проф. Александрова: При застудяване броят на заразените с COVID ще се увеличи

Разпространяват се подварианти на коронавирус, но сред тях няма такъв, който да предизвиква безпокойство. Това заяви вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова.

Тя обясни, че най-уязвими остават възрастните хора и бременните жени, като ги посъветва да се ваксинират.

Проф. Александрова прогнозира, че при застудяване броят на заразените ще се увеличи.

"Коронавирусът не е станал сезонен вирус, поддържа постоянно ниво. Влияе се от нашето поведение. След ваканции, празници, пътувания, събирания на хора... Разпространяват се подварианти на Омикрон", каза в ефира на Bulgaria ON AIR вирусологът.

По думите ѝ най-големият шанс от заразяване е в домакинството, след това на работното място и в училище. По-малко вероятно е да се заразим в магазина.

"Тестът може категорично да каже. Ако е отрицателен, човек да го повтори след 2-3 дни. При Нимбус има характерни болки в гърлото. Ако преди пикът на вируса идваше много по-рано, сега той се изтегля с няколко дни", обясни проф. Александрова.

Тя е на мнение, че хората от уязвимите групи е добре да се ваксинират. Ваксината е един от начините да намалим шанс за дългия Ковид, отбеляза гостът.

Трябва да работим за придобиването на по-висока здравна култура, изтъкна вирусологът.

"Децата минават по-често минават през респираторни заболявания, което е съвсем естествено. Едва вече при юношите честотата на настинките се изравнява с тази при възрастните хора", обърна внимание проф. Александрова.

#COVID вълна

