Валентин Мундров: Готовността на администрациите за еврото надхвърля 98%

България е на финалната права по пътя към въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на дискусия във Враца, част от поредица срещи в страната, посветени на информираността за ползите и предимствата на стратегическия избор.

Министърът подчерта, че готовността на администрациите за работа с новата валута вече надхвърля 98%, като данните се отчитат в специална публична електронна платформа, която следи напредъка в реално време. Той поздрави кмета на Враца Калин Каменов за това, че общинската администрация вече е напълно адаптирана за работа с еврото.

"Целта е до 1 януари 2026 г. всички системи да бъдат изцяло готови, за да гарантираме безпроблемен и сигурен преход", уточни Мундров.


Валута на доверието и стабилността
"Еврото е валутата на доверието, стабилността и цифровата интеграция. За нас то не е просто финансова промяна, а ключов елемент в изграждането на едно по-свързано и ефективно общество", подчерта министърът.

Министерството на електронното управление координира процеса по подготовката на информационните системи на държавната и местната администрация. Чрез публичната електронна платформа гражданите и бизнесът могат да следят в реално време напредъка на институциите.

Ползи за гражданите и бизнеса
Според министъра, преминаването към еврото ще улесни гражданите и бизнеса, премахвайки необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания. Очаква се това да осигури по-ниски лихви, по-лесен достъп до капитал и повече доверие от международните партньори.


"Нашата задача като институции е да направим този преход прозрачен, сигурен и удобен за всеки гражданин. Вярвам, че с общите усилия на държавата и на общините ще превърнем въвеждането на еврото в стъпка напред към една модерна, просперираща и силна България", заключи министър Мундров.

#евро

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
