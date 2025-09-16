По един час вода два пъти в седмицата: Драстичен воден режим в община Елена

Осем населени места в община Елена са на строг воден режим. Вода до домовете им достига само два дни в седмицата за по един час.

Парадоксът е, че някои от тях се намират до самия язовир "Йовковци", но никога не са черпили вода от него, а разчитат на местни водоизточници.

От години хората в част от селата и махалите в Еленския Балкан се борят с безводието, но от началото на месеца ситуацията е критична.

Милена Мартинкова, жител на село Средни колиби, пред БНТ: "От две седмици нов режим ни установиха – вторник и петък от 9 до 5 часа. Когато се подаде вода в рамките на два часа трябва да свърша един куп домашни дейности, които са за два-три дни и така е във всеки дом."

Водозахранването на село Средни колиби и още няколко населени места в общината се осигурява от каптажи, които са почти изпразнени заради сушата.

И въпреки че са разположени буквално до язовир "Йовковци", чешмите им са пресъхнали. Нивото на водата в самия язовир също тревожи хората от общо 8 общини.

Ванимир Мартинков, жител на село Средни колиби: "Язовирът си го гледаме от високо, въпреки че и него не го виждаме вече."

Висок процент са и загубите по ВиК мрежата. От Община Елена казват, че работят по проекти, които да решат проблема с липсата на вода, но процедурите са бавни и отнемат години. Затова кметът предлага да бъдат облекчени административните изисквания с оглед на кризисната ситуация на много места в страната.

Дилян Млъзев, кмет на Община Елена: "Проблем са тромавите съгласувателни процедури. Между инициирането на едно проектиране и получаването на решение за строеж, което е основание за търсене на финансиране, минават година и половина – две. После самото финансиране, пускане на обществена поръчка. Задължително е държавата да облекчи процедурите, по които минаваме, за да стигнем до изпълнението на един проект, защото кризисно е положението и кризисни мерки трябва да се вземат, а не мерки по изключение."

Милена Мартинкова, жител на село Средни колиби: "За тях, ако това е проблем на документи в рамките на работния ден, за нас това е ежедневие."

В общината се въведени категорични забрани за ползване на вода за други нужди, освен питейни и битови.