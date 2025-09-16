Енергийната система на България е застрашена от кризата в "Топлофикация София"

Столичното дружество "Топлофикация София" потъва в още по-дълбока финансова криза. Само за първите три месеца на 2025 година топлофикацията е натрупала загуби от 133 милиона лева, въпреки че това е периодът, в който традиционно реализира най-големите си печалби заради отоплителния сезон.

Финансовият експерт Владислав Панев коментира ситуацията в социалните мрежи, припомняйки че за същия период на 2024 г. дружеството е имало печалба от 65 милиона лева. Според него основната причина за тази драстична промяна е намаляването на субсидиите от фонд "Сигурност на енергийната система" (СЕС).

Още по-обезпокоителни са данните за общите задължения на топлофикацията, които достигат рекордните 2,5 милиарда лева. От тях 1,75 милиарда са към "Булгаргаз", а останалите 780 милиона - към Българския енергиен холдинг (БЕХ), съобщи Прошко Прошков, председател на икономическата комисия в Столичния общински съвет.



Проблеми по веригата

Изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов алармира, че кризата се разпространява и към други компании от енергийния сектор. "Топлофикация София все повече затъва в блатото и завлича Булгаргаз там", заяви Николов. Той подчерта, че само за миналата година дружеството е получило природен газ за 500 милиона лева, но е платило едва 150 милиона.

Веригата на задълженията продължава, тъй като "Булгаргаз" на свой ред дължи на компанията-майка БЕХ близо 2 милиарда лева.

Търсене на решение

Въпреки тежкото финансово състояние, от общината настояват, че топлофикацията не може да спре работа, тъй като е част от енергийната сигурност на страната. Прошко Прошков подчерта, че евентуално масово преминаване към отопление с ток би било непосилно за електроенергийната система на България.



От ръководството на общината търсят начин да се намери адекватен финансов план, който да позволи изплащането на дълговете, без да се застрашава инвестиционната програма на "Топлофикация София". Тази програма предвижда изграждане на паро-газови цикли, които ще произвеждат 5-6 пъти повече електроенергия, както и нови топлопроводи.

Съобщава се още, че се водят разговори със Световната банка за привличане на консултанти и инвеститори, които да помогнат за решаването на кризата.