Зеленски призовa Тръмп да действа решително: „САЩ могат да накарат Путин да се страхува“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова президента на САЩ Доналд Тръмп да заеме решителна позиция както по въпроса със санкциите срещу Русия, така и относно гаранциите за сигурност на Украйна, като подчерта, че само твърдата политика може да възпре руския лидер Владимир Путин и да сложи край на войната. В интервю за Sky News, Зеленски посочи, че Съединените щати разполагат с достатъчно ресурси, за да подкрепят Украйна с противовъздушни системи и да наложат санкции, които да окажат значително влияние върху руската икономика.

„Вярвам, че САЩ са достатъчно силни, за да вземат собствени решения. Вярвам, че Доналд Тръмп може да ни предостави противовъздушни системи в необходимото количество, а САЩ имат достатъчно ресурси. Сигурен съм, че САЩ могат да приложат достатъчно санкции, за да наранят руската икономика, а Доналд Тръмп разполага с достатъчна сила, за да накара Путин да се страхува от него,“ каза Зеленски. Той подчерта, че ясните гаранции за сигурност са от решаващо значение за спирането на бойните действия и че това е възможно само ако Тръмп демонстрира политическа смелост.

Зеленски посочи важността на координираната подкрепа от САЩ и Европа, като отбеляза, че ЕС вече е приел 18 пакета санкции срещу Русия. „Всичко, което сега липсва, е силен пакет санкции от САЩ,“ добави той, призовавайки САЩ да действат бързо, за да допълнят европейските действия.

Украинският президент изрази надежда, че премиерът на Великобритания Киър Стармър по време на официалното си посещение ще води подробни разговори с Тръмп за бъдещето на Украйна. Зеленски изрази предпочитание за тристранна среща между САЩ, Украйна и Русия, която може да доведе до значими резултати, които до момента липсват при директните разговори. Той критикува срещата на Тръмп с Путин в Аляска през август, като посочи, че тя е предоставила на руския лидер платформа да избяга от международната изолация без да понесе достатъчно последици.

Зеленски предупреди, че Путин активно се опитва да манипулира ръководството на САЩ, за да избегне санкции и да подготви Русия за бъдещи натиски. „Той прави всичко възможно, за да избегне санкции и да предотврати прилагането им от САЩ и Тръмп. Ако продължавате да отлагате налагането на санкции, тогава руснаците ще са по-добре подготвени,“ заяви украинският президент.

След срещата в Аляска плановете за директни преговори между Украйна и Русия, водени от Тръмп, бързо се провалиха след предложението на Путин за среща в Москва, което Киев отхвърли. Зеленски отново отправи покана за тристранни дискусии и подчерта, че всякакви преговори трябва да включват ясна позиция от Тръмп, за да бъдат ефективни.

Междувременно Тръмп изрази готовност да наложи санкции срещу Русия, ако членовете на НАТО действат съвместно и спрат да купуват руски петрол. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че администрацията е наясно с възможностите за санкции, но подчерта, че крайното решение зависи от Тръмп. До момента САЩ са ограничили мерките основно до мита върху руските петролни доставки за Индия, като по-нататъшни действия се обвързват с координация с Европа.