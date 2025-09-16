Ивайло Мирчев: Делян Пеевски брани системата, която държи България в плен

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отправи остри критики към Делян Пеевски, заявявайки че той брани системата, която държи страната в плен, докато се опитва да се представи като борец срещу анархията. Изказването е направено на фона на подготвяния вот на недоверие, който опозицията планира да внесе през септември.

"Всичко в неговата политическа кариера е задкулисие, зависимости и контрол – върху институции, върху медии, върху държавата. Днес се прави на борец срещу „анархията" и „соросоиди", но истината е, че брани именно системата, която държи България в плен – моделът на олигархия, срещу който гражданите се борят от години", заяви Мирчев, цитиран от NOVA.

Съпредседателят на "Да, България" описа механизмите на влияние на Пеевски като "обръчи от компромати, зависимости и схеми", които според него са доказателство за "завладяването на съд, прокуратура и регулатори". Това е и основната причина за планирания вот на недоверие срещу правителството.

Критики към стила на управление

Според Мирчев, настоящата власт се крепи не на доверие, а на страх и корупция. Депутатът обвини Пеевски, че се опитва да създаде фалшив образ на човек, който се грижи за хората.

"Фалшивата загриженост на Пеевски е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората. А всъщност всички знаят истината: той живее като в бункер, охраняван от армии бодигардове, с дегустатори на храната му. Такъв човек няма как да излезе сред хората, още по-малко да се грижи за тях", смята депутатът.

Изказването на Мирчев идва в контекста на заявената от ПП-ДБ готовност за внасяне на вот на недоверие през септември, чиято основна тема ще бъде "завладяната държава" и механизмите на влияние върху институциите.