България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

Българските власти арестуваха руския собственик на товарния кораб, свързан с доставката на амониевия нитрат, който предизвика опустошителния взрив в пристанището на Бейрут през 2020 г. Игор Гречушкин е задържан миналата седмица на летище "Васил Левски" в София, след като е пристигнал с полет от Кипър.

Арестът идва близо пет години след като ливански следствен съдия издаде две заповеди за арест чрез Интерпол – срещу Гречушкин и срещу капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.

Ливанските съдебни власти вече подготвят документи с искане за предаването на Гречушкин в Ливан за разпит. Ако не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България, за да го разпитат тук.

Според четирима ливански съдебни източника, Гречушкин, който притежава и кипърско гражданство, е бил задържан след международна издирвателна операция. Българските власти все още не са коментирали официално ареста.

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6000 други. Тя опустоши големи части от Бейрут и нанесе щети за милиарди евро.

Трагедията бе предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхраняван огромен запас от промишлен химикал – 2750 тона амониев нитрат. Товарът е пристигнал в Бейрут на борда на кораба "Росус" през 2013 г., който впоследствие е бил задържан от властите заради технически неизправности и неплатени такси.

По-рано тази година Ливан избра президент Жозеф Аун, министър-председател Науф Салам и кабинет с реформаторска платформа, който обеща да довърши разследването и да потърси отговорност от виновните.

Досега нито един ливански официален представител не е осъден във връзка с трагедията, въпреки че тя се случи на фона на тежка икономическа криза, която Световната банка определи като една от най-сериозните в съвременната история.

Разследването на експлозията беше белязано от множество политически и правни препятствия през последните години, но с идването на новото правителство процесът получи нов тласък.