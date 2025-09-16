Георги Рачев: Днес може би за последно ще видим 30 градуса за тази година

Малък циклон ще се придвижи в източна посока, ще премине през Черно море и ще донесе така необходимите валежи за североизточната част на България и за съседна Турция. Това прогнозира известният климатолог проф. Георги Рачев в сутрешния блок на bTV.

"Утре валежите няма да са чак толкова много, колкото изглеждаха вчера," обясни проф. Рачев. Причината е, че обновлението тази сутрин показва промяна в траекторията на циклона.

Метеорологът подчерта, че жестокият дефицит на влага не е проблем само в България. "Вчера излязоха доста материали на турската метеорологична служба, които показваха, че в района, особено на Истанбул и на Източна Турция, дефицитът от влага е много висок," посочи климатологът.

Очаква се валежи да обхванат предимно североизточната част на България утре, като специалистът прогнозира интересен ефект по нашето Черноморие. "Този циклон се движи към морето, и тук ще се срещнат физика на атмосферата и географията, и ще се получи тази химия по морето евентуално да паднат едни хубави валежи, които са крайни необходими," допълни Рачев.

След дъжда - хубаво време

След преминаването на циклона, антициклонът ще се разпространи в цялата Южна Европа и ще настъпи период на хубаво време, макар и по-различно от летните жеги.

"Няма да е така, както беше през август и през юли, което показва че си отиваме към есента. Ще има пълноправна есен, по-топло от нормалното, и в момента сме с четири градуса над нормата," обясни проф. Рачев. Климатологът отбеляза, че температурите предстои да се понижат.

Прогноза за 22 септември

Известният климатолог направи и прогноза за 22 септември, който определи като "много хубав и уникален празник", като за десети път подчерта, че си заслужава да бъде национален празник.

Според проф. Рачев, на 22 септември времето ще бъде топло, слънчево и прекрасно. "Един ще прави буркани, друг ще събира гроздето, а трети просто ще си починат на морето, защото и морето ще бъде доста хубаво," заключи експертът.