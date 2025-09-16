Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан

Днес България се сбогува с един от най-известните духовници в страната - отец Иван от Нови хан, който почина на 14 септември на 80-годишна възраст. Опелото на духовника, чието монашеско име е архимандрит Йоан, ще се състои в 12:00 часа в храм "Света Троица" в село Нови хан, съобщи Софийска Света Митрополия.

Отец Иван, с гражданско име Иван Димитров Иванов, посвети живота си на грижата за изпадналите в беда. В продължение на десетилетия той създаде и управляваше приюти в три населени места - Нови хан, село Якимово (Монтанско) и Коняво (Кюстендилско), където подслони стотици бездомни, сираци и хора в нужда.

В неговия приют "Св. Николай" при храм "Света Троица" в Нови хан и в село Якимово живеят близо 200 деца и възрастни, които разчитаха на неговата подкрепа и грижи. Въпреки влошеното си здраве през последните години, отец Иван не спираше да помага на нуждаещите се.

Жизненият път на отец Иван

Роден на 31 март 1945 година в село Благово, област Монтана, Иван Димитров Иванов завършва строителен техникум и започва работа. След пътна злополука, при която получава духовно просветление, решава да стане свещеник.

През 1981 година е ръкоположен за дякон, а по-късно и за свещеник от Видинския митрополит Филарет. От 1987 година е назначен за енорийски свещеник в село Нови хан, където започва да изгражда приюта "Св. Николай".

През 2011 година приема монашество с името Йоан, а на 27 декември 2015 година е въздигнат в архимандритско достойнство от Видинския митрополит Дометиан.

За своята благотворителна дейност отец Иван получава редица признания, включително отличието "Българин на годината" през 2005 година.

Хората, на които отец Иван е помогнал през годините, споделят трогателни истории за неговата подкрепа. "Той ме спаси от много тежко положение. Бях бита, тормозена от първия ми мъж. Много ми помогна", споделя Боряна Петкова от Троян, цитирана от БНР.

В своята духовна мисия отец Иван не само осигуряваше подслон и храна на нуждаещите се, но се стремеше да им даде шанс да водят достоен живот, като ги учеше на труд и отговорност. С дарения през годините той успя да закупи над 70 къщи, в които настаняваше хората в нужда.

Отец Иван ще бъде погребан в родното си село Благово.