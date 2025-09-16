На 16 септември православната църква отбелязва паметта на света великомъченица Евфимия Всехвална, света Людмила Чешка и свети Киприян, митрополит Киевски и Московски, който е българин по произход.

Света великомъченица Евфимия извършва мъченически подвиг в град Халкидон през 304 г., по време на гонението на християните от император Диоклециан. Век и половина по-късно, през 451 г., в църквата, където почивали нейните мощи, се провеждат заседанията на Четвъртия Вселенски събор. Бог дарява Всехвалната Евфимия отново да се яви като свидетел на чистотата на православното учение, което се възпоменава на 11 юни.



Света мъченица Людмила, княгиня чешка, била омъжена за чешкия княз Боривой. Двамата получили свето кръщение от Свети Методий, архиепископ на Моравия и просветител на славяните. Княз Боривой починал рано, а света Людмила продължила да се грижи за Църквата по време на управлението на сина си Вратислав. Тя загинала мъченически по заповед на съпругата на внука ѝ Вячеслав. При нейния гроб започнали да стават многобройни изцеления.

Българин начело на Руската църква

Свети Киприян, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия, е роден в Търново около 1330 г. от знатния род Цамблак. Духовният му път започва в Килифаревския манастир на св. Теодосий Търновски, след което преминава през Константинопол и Света Гора.

През 1373 г. е изпратен в Русия като пратеник на Константинополския патриарх, а на 2 декември 1375 г. е ръкоположен за митрополит Киевско-Литовски. В историческите летописи е записан като глава на Руската църква от 1375 до 1406 г., но фактически управлява Киевско-Литовската църква през целия този период, а Московското княжество и цяла Русия в периодите 1380-1382 г. и 1389-1406 г.



Управлявайки църквата в две различни държави, митрополит Киприян съумява да съхрани единството на руската земя и църква. По време на неговото управление се развива богата книжовна дейност и иконопис. Самият той рисува икони и подкрепя дейността на известните зографи Теофан Грек и Андрей Рубльов.

Киевският и на цяла Русия митрополит Киприян Цамблак завършва земния си път на 16 септември 1406 г. в Москва. В своето "Похвално слово за Киприян" неговият племенник и ученик Григорий Цамблак се обръща към руския народ с думите: "Нашето Отечество го роди, а вам Бог дари... Отче Киприяне, наистина ти си светило (слънце) за руската земя".

Митрополит Киприян е канонизиран официално от Руската църква за светец и чудотворец през 1472 година. Светите му мощи се намират в Патриаршеската катедрала на Москва – Успенския събор в Кремъл, а в българския квартал Чертаново в Москва е построен храм, посветен на св. Киприан Цамблак.