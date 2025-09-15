Напрежение във Варшава! Дрон над „Белведере“ и арести на беларуски граждани

Полският премиер Доналд Туск съобщи късно вечерта на 15 септември, че силите за сигурност са неутрализирали дрон, прелитащ над ключови правителствени обекти във Варшава. Безпилотният апарат е бил засечен над сградите на ул. „Паркова“, където се намират правителствени служби, както и над двореца „Белведере“ – една от официалните резиденции на полския президент.

По думите на Туск, Службата за държавна охрана е реагирала незабавно и е предприела действия за обезвреждане на дрона. Във връзка с инцидента са задържани двама беларуски граждани. Полската полиция разследва случая, но към момента не се предоставят допълнителни подробности.

Случаят се развива на фона на нарастващо напрежение след нарушаването на полското въздушно пространство от близо 20 руски дрона в нощта на 9 срещу 10 септември. Тези дронове проникнаха в Полша от украинска и беларуска територия, предизвиквайки тревога във Варшава и сред съюзниците от НАТО.

В отговор генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди началото на операция „Източен Страж“ за засилване на сигурността по източния фланг на алианса. Полските власти обявиха на 13 септември, че мисията вече е фактически стартирала.