Октоберфест в Германия: Какви са глобите и какво е забранено?

Октоберфест в Германия е известно събитие, което привлича повече от шест милиона посетители всяка година.

Тазгодишното издание на фестивала на бирата ще се проведе от 22 септември до 5 октомври в различни градове в цялата страна.

Октоберфест в Мюнхен си остава по-традиционната версия - с големи бирени шатри, събития като Парад на баварските носии, баварска музика и бира, сервирана от шест пивоварни в града.

Берлинският Октоберфест предлага голяма част от същата празнична атмосфера, но в по-малък мащаб - с бирени градини на открито, духови оркестри с музика на живо, бирени шатри и традиционно баварско облекло.

Октоберфест е известен с шумната си атмосфера, но въпреки това посетителите трябва да спазват някои ключови правила - или рискуват да бъдат глобени със стотици евро, като по-сериозните нарушения носят потенциална глоба от над 600 евро.

И така, кои правила не бива да забравяте? Транспортната компания Hoppa посочва някои правила за Октоберфест, които посетителите трябва да спазват.

Наслаждавайте се на бирата, но в рамките на ограниченията

Въпреки че цялостната празнична атмосфера на Октоберфест и изобилието от бира могат да насърчат обилната консумация, туристите трябва да имат предвид, че нетрезвото състояние на публични места и нарушаването на обществения ред могат да доведат до големи глоби.

Въпреки че не е престъпление човек да е пиян на публично място в Германия, ако поведението ви застрашава вас или другите, причинява неудобство или ви прави неспособни да се грижите за себе си, може да ви бъде наложена глоба до 500 евро.

Уринирането на публично място, включително зад бирените шатри, може да означава допълнителна глоба от 100 евро.

Карането на колело в нетрезво състояние също е незаконно и може да доведе не само до сериозни наказания, но и до евентуална психологическа оценка.

Ако искате сувенир, не крадете официалните чаши на Октоберфест

Посетителите, които искат да се сдобият с бирен сувенир, е по-добре да закупят такъв и да устоят на изкушението да откраднат някоя от официалните халби на Октоберфест. Те са собственост на бирарията, като на всеки вход на шатрите има охранители, които следят за крадци на халби.

Посетителите, хванати в опит да откраднат чаша, могат да бъдат обвинени в кражба, което може да включва глоба от 60 евро.

Жадувате за цигара? Излезте навън, за да пушите

Пушачите и употребяващите вейпове на Октоберфест трябва да излизат извън бирените шатри в обозначените места за пушене, когато искат да запалят цигара. Тези, които пушат или използват вейп в бирените шатри, могат да бъдат отстранени, а в някои случаи и да получат пълна забрана за фестивала.

Тъй като много туристи често харчат стотици, ако не и хиляди евро, за да посетят Октоберфест, подобна забрана може да означава значителна финансова загуба, както и рязък край на празненствата.

Имайте предвид, че баварското законодателство за защита на общественото здраве също така забранява пушенето на обществени места в закрити помещения от август 2010 г.

Оставете фойерверките у дома

Внасянето на фойерверки, както и оръжия или други остри предмети на Октоберфест, може да доведе до отстраняване на посетителите от фестивалната зона, както и до конфискация на тези предмети.

Най-вероятно полицията също ще бъде уведомена за подобни инциденти, като посетителите потенциално ще бъдат обвинени в притежание на оръжие, в зависимост от обстоятелствата и въпросните предмети.

Не се качвайте по масите и не носете собствени напитки

Докато са на Октоберфест, пътуващите се очаква да се насладят на местни автентични бири в чаши, предоставени от операторите на бирариите в шатрите.

Внасянето на собствена чаша или алкохол в бирените шатри може да доведе до отстраняване от шатрите и дори забрана за повторно влизане.

Също така, макар че посетителите няма да бъдат глобявани специално за качване по масите, всяко нарушаващо реда поведение в шатрите може доведе до отстраняване и потенциална забрана за влизане отново, пише Дарик Бизнес Ревю.