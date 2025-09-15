Глобален срив на Starlink удари комуникациите в Украйна

Сателитната интернет услуга Starlink на компанията SpaceX претърпя мащабни технически проблеми на 15 септември, които засегнаха десетки хиляди потребители в различни части на света и предизвикаха сериозно безпокойство по фронтовата линия в Украйна, където услугата е от критично значение.

От компанията на Илон Мъск потвърдиха за проблема с кратко съобщение на официалния си уебсайт. "Starlink в момента изпитва прекъсване на услугата. Нашият екип разследва", гласи изявлението, без да се посочват повече подробности за причината или обхвата на срива.

Въпреки глобалния характер на проблема, най-сериозна тревога предизвика ефектът му върху Украйна. Командирът на украинско подразделение за безпилотни самолети Роберт „Мадяр“ Бровди съобщи за пълно прекъсване на връзката в ключови зони. В своя канал в Telegram той написа: "Starlink отново е изключен по цялата фронтова линия".

Това изявление подчертава критичната зависимост на украинската армия от сателитната мрежа. От началото на конфликта Starlink се превърна в основен стълб на комуникационната система на въоръжените сили, използван за управление на дронове, координация между военните части и осигуряване на връзка в райони с унищожена наземна инфраструктура.

Малко по-късно услугите на сателитния интернет Starlink бяха възстановени за повечето потребители в световен мащаб. Малко след възстановяването на услугата, от официалната страница на Starlink беше премахнато съобщението, което съобщаваше за прекъсването.

Какво представлява Starlink?

Starlink е услуга на американската компания SpaceX, която се отличава с няколко ключови характеристики: