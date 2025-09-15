  • Instagram
Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот

Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот

Стопкадър/НОВА
Президентът Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот (ВМЗ-Сопот), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев се срещна в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов. По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода. В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи, посочват от прессекретариата.

В края на август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха ВМЗ-Сопот и обсъдиха приноса на България за сигурността на Европа, припомня БТА.

