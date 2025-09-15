  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +21
Пловдив: +20 / +23
Варна: +18 / +19
Сандански: +21 / +22
Русе: +21 / +22
Добрич: +16 / +18
Видин: +20 / +21
Плевен: +21 / +22
Велико Търново: +18 / +18
Смолян: +13 / +14
Кюстендил: +18 / +19
Стара Загора: +18 / +20

Диана Русинова: С 218 км/ч поредният джигит се размаза на входа на София

  • Сподели в:
  • Viber
Диана Русинова: С 218 км/ч поредният джигит се размаза на входа на София
A A+ A++ A

"Със сликове гуми, с 218 км/ч, на връх първия учебен ден, когато слагаме раниците на гърбовете на нашите деца и ги изпращаме на училище, в същия ден поредният джигит се размаза на входа на София".

Това написа в профила си в социалната мрежа Facebook пътният експерт от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, визирайки катастрофата от тази сутрин, при която мъж се заби в дърво на бул. "Ботевградско шосе" и загина на място.

"Пълно безобразие и незачитане на правилата. Резултатът е един умрял, по-скоро размазан, този път без случайни жертви. Късмет, може би", коментира тя.

Както стана известно по-рано, сигналът за инцидента е подаден в 09:37 часа. Незабавно към мястото е изпратена линейка, но медицинския екип само е установил смъртта на мъжа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.


#Диана Русинова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите