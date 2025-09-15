Euractiv: ЕС планира да ограничи издаването на шенгенски визи за руснаци

Европейският съюз обсъжда поредния пакет санкции срещу Русия, сред които са нови ограничения за граждани на Русия и руски дипломати, съобщава Euractiv.



Една от идеите е да се ограничи издаването на туристически визи на жители на Русия и да се унифицират правилата за получаването им. В момента тези въпроси остават в компетенцията на отделните държави. Част от страните от ЕС (Полша, Латвия, Литва, Естония, Чехия, Финландия) вече фактически са затворили границите си за руснаците, докато Италия, Испания, Гърция, Франция и Унгария остават по-либерални.



Според данни на Европейската комисия, през 2024 г. над 500 000 руснаци са получили шенгенски визи. Това стана една от причините за дискусии в ЕС. "Не можем просто да позволяваме на руснаците да пътуват и да се наслаждават на живота, докато тяхното правителство убива украинци“, отбеляза един от дипломатите на ЕС.



Отделно се обсъжда инициативата на Чехия за ограничаване на свободата на движение на руските дипломати в рамките на блока. Става въпрос за забрана на пътувания извън границите на страната на акредитация, което на практика прекратява действието на шенгенските правила за дипломатите. В Прага смятат, че това ще помогне да се предотврати използването на дипломатическия статут от руски агенти.



Скептично настроените страни от ЕС предупреждават за риска от ответни мерки от страна на Москва и се съмняват в ефективността на такива ограничения без вътрешен граничен контрол.