Спипаха сина на изявен прокурор с близо 50 кг марихуана
Синът на изявен прокурор е заловен с притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време.
Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която от 2024 година, след закриване на спецзвеното, се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор. Нейното име се спряга за наследник на поста на Любомир Петров след пенсионирането му.
Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.
