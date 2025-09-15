  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +21
Пловдив: +20 / +23
Варна: +18 / +19
Сандански: +21 / +22
Русе: +21 / +22
Добрич: +16 / +18
Видин: +20 / +21
Плевен: +21 / +22
Велико Търново: +18 / +18
Смолян: +13 / +14
Кюстендил: +18 / +19
Стара Загора: +18 / +20

Принцесите на Дисни идват в зала „България“

  • Сподели в:
  • Viber
Принцесите на Дисни идват в зала „България“

Софийска филхармония
A A+ A++ A

Малки принцеси, смели рицари и всички мечтатели – подгответе се за кралска музикална среща! На 21 септември от 11:00 ч. в зала „България“ ще оживеят най-обичаните приказни герои и песни от филмите на Дисни в концерта „Приказни принцеси – истинско вълшебство”.

Ще запеем заедно с Елза и Анна от „Замръзналото кралство“, ще потанцуваме с Ариел от „Малката русалка“, ще попътуваме с Покахонтас и Мулан, ще вдигнем поглед към звездите с Аладин и Жасмин, ще срещнем Красавицата и звяра, ще се забавляваме с Рапунцел и ще тръгнем на бал с Пепеляшка!

Всичко това с изключителните гласове на :Яна Янчева (YAИА), VICK, Морган Десислава, Александър Славчев и Живко Станев.

А зад тях ще свири цялата Софийска филхармония, дирижирана от прекрасната Вилиана Вълчева.

Подгответе се за ден, изпълнен с песни, усмивки и магия. Защото, когато музиката срещне приказките, мечтите се сбъдват!

Облечете коронките и наметнете наметалата – времето за приключение настъпи!
Перфектното неделно преживяване за цялото семейство!

Ограничено количество билети са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.

#Софийска филхармония

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Култура
Последно от Култура

Всички новини от Култура »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите