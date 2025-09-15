Вече не издирват прокурорското синче от Перник?

Васил Михайлов от Перник, син на окръжния прокурор Бисер Михайлов, който в средата на месец юни беше обявен за национално издирване от МВР заради нови сигнали за рекет и побои, вече е издирван само проформа от полицията, разкриват запознати от миньорския град, твърди "Уикенд".

Според свидетели полицията в Перник е прекратила всякакви издирвателни мероприятия, свързани с 22-годишния побойник, а ченгетата вече не си правят труда да проверяват дори новопостъпили сигнали за местонахождението на прокурорския син.

Няколко независими един от друг източници уверено твърдят, че Васил Михайлов е засичан многократно в Перник през последните седмици пред къщата на родителите си, както и в района около хотел "Струма", намиращ се на едно от най-оживените места в миньорския град.

Въпреки че в началото на септември е бил подаден анонимен сигнал в полицията в Перник, че издирваният Михайлов е засечен в къщата на баща си Бисер Михайлов, местните ченгета дори не си направили труда да посетят дома на пернишкия окръжен прокурор с мотив, че бащината къща на Васил вече е обискирана и на адреса не е било установено издирваното лице.

Къщата на прокурора Бисер Михайлов беше навестена от полицията в Перник в началото на юли, цели две седмици след като неговият син беше обявен за издирване и това дава основание на местните ченгета, да отказват повторен обиск на прокурорския имот.

Преди седмица една жертвите на Васил Михайлов – барманът Павел Павлов, който на 12 юни т.г. беше отвлечени и пребит от прокурорския син и от още трима в гориста местност край болницата Профилакториум край Перник при опит да бъде принуден да разпише запис на заповед, че му дължи 5000 лв., разказа в тв интервю, че полицията симулира издирвателни мероприятия.

Васил Михайлов си е в Перник и продължава да рекетира хора. Той се занимава с нелегална лихварска дейност, но тези данни са прикривани от местната полиция.

Мен се опита да принуди да взема пари назаем от трето лице, а впоследствие той да се появи и да му наложи глоба, защото давал пари на лихва без разрешение. Михайлов иска да ръководи този сенчест бизнес и да разчисти конкуренцията", разказа 31-годишният Павел Павлов.

Още преди 2 месеца се писа за нелегалната лихварска империя на прокурорския син Васил Михайлов, който е поел контрола върху тази дейност от своя чичо Васил с прякор Доктора. Твърди се, че братът и синът на окръжния прокурор Бисер Михайлов ръководят незаконния бизнес чрез подставени лица, които отпускат техни пари от свое име.

"Лихварите, които оперират със средствата на фамилия Михайлови, са Жоро Милев, Юлиян Димитров – Дебелия от Радомир, перничанинът Марио Ножаря и силоваците Пончо и Снайпериста. Последните трима имат издаден лиценз за отпускане на бързи кредити и ръководят офис в столичния квартал "Овча купел" под наименованието "РАS Credit". Срещу тях има множество подадени жалби в МВР и в ГДБОП, които обаче са потулвани след намесата на пернишкия окръжен прокурор Бисер Михайлов", твърди запознат от родния ъндърграунд.

Според думите му уж издирваният от МВР Васил Михайлов се е установил да живее в апартамент в софийския ж.к. "Младост 3" и при всяка удобна възможност отскача до Перник.

Прокурорският син от Перник нашумя през лятото на 2022 г., след като безпричинно преби от бой футболния треньор Румен Андонов, но дори не беше задържан от местната полиция.

След като случаят придоби публичност, стана известно, че полицията в Перник е прикривала десетки сигнали за жестоки побои, постъпвали срещу сина на окръжния прокурор Бисер Михайлов.

В крайна сметка Васил Михайлов беше арестуван и предаден на съд, а срещу него бяха заведени серия от дела за побои. Тази пролет прокурорският син беше осъден на 4 години затвор на първа инстанция по едно от делата, но съдът го пусна под парична гаранция.

На 13 юни Михайлов-младши беше обявен за издирване от МВР заради отвличане и последвал побой над 31-годишния Павел Павлов. Оказва се обаче, че прокурорският син е издирван само формално от полицията.