Тръмп най-накрая нарече Русия „агресор“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път открито определи Русия като агресор във войната ѝ срещу Украйна, отбелязвайки значителна промяна в позицията си спрямо Москва. Говорейки пред репортери в неделя, Тръмп коментира последните данни за жертвите от конфликта, като каза: „8 000 войници загинаха тази седмица и от двете страни. Малко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече.“

Досега Тръмп избягваше да осъжда Русия за инвазията ѝ в Украйна. През февруари 2025 г. неговата администрация блокира резолюция на ООН, която утвърждаваше териториалната цялост на Украйна и осъждаше руската агресия, като вместо това заемаше страната на Русия и Северна Корея (в конкретното гласуване на ООН). Вашингтон също така се противопостави на изявление на Г7, в което Русия бе определена като агресор. В по-ранни изказвания Тръмп дори обвини частично Украйна за конфликта, заявявайки през април 2025 г.: „Не започваш война срещу някого 20 пъти по-голям от теб и после се надяваш, че хората ще ти дадат някакви ракети.“

През лятото обаче подходът на Тръмп към Кремъл започна да се втвърдява, отчасти поради разочарование от руския президент Владимир Путин, който пречеше на опитите на Тръмп да организира директни мирни преговори с украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп описа ситуацията като неочаквано предизвикателство, заявявайки: „Спрях седем войни и си мислех, че тази ще бъде лесна за мен, но се оказа трудна.“

Въпреки по-твърдата реторика, Тръмп все още не успява да убеди Путин да седне на преговорната маса. Администрацията на САЩ е под нарастващ натиск да наложи по-строги санкции срещу Русия. Тръмп заяви, че планира да засили санкциите, но само след като Европа спре да купува руски петрол и затегне собствените си ограничения. Унгария и Словакия остават най-големите вносители на руска енергия в ЕС и продължават да се противопоставят на усилията на Европейската комисия за намаляване на зависимостта от Москва. Тръмп също предупреди, че търпението му с Путин „се изчерпва“, което подсказва за възможна по-твърда позиция на САЩ в следващите месеци.