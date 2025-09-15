„Великобритания е счупена“: Стотици хиляди участваха в антиимиграционен протест в Лондон

На 13 септември Лондон беше домакин на един от най-мащабните демонстрации в скорошната история на града - антиимиграционният протест на Томми Робинсън. По оценка на властите, в марша са участвали между 110 000 и 150 000 души. Сред протестиращите се забелязаха такива, които носеха знамена с английския кръст на Свети Георги, британския флаг „Union Jack“, а също и американски и израелски знамена, като някои бяха с шапки „MAGA“ в знак на признателност към президента на САЩ Доналд Тръмп. Събитието бе представено от Робинсън като платформа за свободата на словото, както и като мемориал в памет на американския консервативен активист Чарли Кърк, който бе убит по-рано през седмицата.

Консервативният инфлуенсър Чарли Кърк застрелян в Юта, Тръмп отдаде почит на „легендарния“ глас на младите

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, има история на крайно-дясна дейност, включително основаването на „English Defense League“, както и няколко криминални осъждания. Въпреки това той получи подкрепата на известни личности като Илон Мъск, който се обърна към участниците чрез видео връзка, призовавайки за промяна на правителството във Великобритания и предупреждавайки за възможно „насилие“, ако не се вземат мерки. Сред другите говорители бе бившият заместник-лидер на партията „Reform UK“ Бен Хабиб, докато известни фигури като Стив Банън и Джордан Питърсън не присъстваха.

UK police try to stop march in London but are overwhelmed by protestors.



Did they have the same fervour to stop Muslims from protesting? No. Only the British are not allowed to protest. pic.twitter.com/r3u4FdXeKP — Jim Boutsikakis (@JBoutsikakisPPC) September 13, 2025

Протестът се сблъска с контрапротест, организиран от движението „Stand Up to Racism“, който събра около 5 000 души. Напрежението ескалира, когато част от поддръжниците на Робинсън се сблъскаха с полицията, хвърляйки бутилки, пиратки и други предмети. Най-малко 26 полицаи бяха ранени, четирима сериозно, а 24 души бяха арестувани за престъпления като нападение и безредие.

Deeply disturbed to see today's 'Unite the Kingdom' march in London with 100,000+ attendees.



This was likely the largest far-right protest in British history and was led by Tommy Robinson and addressed by Elon Musk.



The far-right are emboldened. But, here's the good news... 🧵 pic.twitter.com/Uz3JI4zlnm — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) September 13, 2025

Мащабът на марша надхвърли очакванията на полицията, като шествието се простираше от Биг Бен, през река Темза и минаваше покрай гара Уотърло. Някои участници носеха плакати с надписи „изпратете ги у дома“ и „спрете лодките“, докато скандираха лозунги срещу премиера Кийр Стармър и изразяваха подкрепа за Чарли Кърк. Контрапротестиращите отвръщаха със знаци и скандирания, приветстващи бежанците и противопоставящи се на "десния екстремизъм".

Робинсън и други говорители често подчертаваха предполагаемата заплаха от миграцията, като някои европейски десни фигури цитираха идеята за „голямата замяна“ на европейските народи. Речта на Илон Мъск засили тези теми, критикувайки неконтролирана миграция и призовавайки за незабавни политически промени във Великобритания. Робинсън заяви пред събралите се, че мигрантите в момента имат повече правни права от местните британци, като това представлява несправедливост, която трябва да бъде преодоляна.

Събитието се случва в момент на засилено политическо напрежение във Великобритания, където имиграцията се превръща в доминиращ обществен въпрос. Над 28 000 мигранти са прекосили Ламанша с малки лодки тази година, предизвиквайки протести пред приемни центрове и чести сблъсъци. Партията „Reform UK“ също печели подкрепа, макар да поддържа дистанция от активизма на Робинсън.

Премиерът Кийр Стармър реагира твърдо, осъждайки насилието и заплахите и подчертавайки, че флагът на Свети Георги символизира разнообразието на нацията. „Никога няма да го предадем на тези, които го използват като символ на насилие, страх и разделение“, заяви Стармър, като потвърди подкрепата си за законни и мирни протести. Депутати от Лейбъристката и Либералдемократическата партии, както и антифашистки организации, призоваха за по-силно лидерство в борбата срещу растящия десен екстремизъм, подчертавайки рисковете от насилствената реторика и участието на Мъск.

Летният сезон на засилени протести срещу миграцията и за свободата на словото, включително инциденти, свързани с обвинения за сексуални нападения от страна на търсещите убежище, също допринесе за мобилизацията. Анализатори и политици отбелязват, че десни фигури като Робинсън и Найджъл Фарадж формират общественото мнение, създавайки т. нар. "разказ за културна и политическа гражданска война“, който влияе на изборните нагласи.