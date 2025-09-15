"Български пощи" е пред колапс с над 120 млн. лв. дълг

“Български пощи” е пред финансов колапс и е натрупала огромни задължения към различни контрагенти. Заради системен недостиг на средства дружеството редовно е посягало към оборотни пари, които всъщност дължи към различни свои партньори, като сумата през годините е нараснала на над 120 млн. лв. Ежемесечно по нея се трупат по 1 млн. лв. лихви и е задвижено перпетуум мобиле - дълг генерира нов дълг, пише СЕГА.

Това обяви пред парламентарната комисия по транспорт ресорният министър Гроздан Караджов. Комисията гласува изменения в закона за пощенските услуги, които ще компенсират част от дефицитите, но не е ясно дали ЕК ще даде зелена светлина за държавна помощ.

Въпросът за дълговете на "Български пощи" бе поставен след като се разбра, че пощите спират да работят с "Енерго-про". От началото на септември клиентите на фирмата не могат да плащат сметките си в клонове на пощите. До това се стигна, след като се оказа, че пощите на свой ред не са превеждали събираните от хората суми към фирмата. От "Енерго-про" обясниха, че натрупаните дългове в последните 12 месеца са сериозни.

"Парите, които изплащаме като компенсации, не стигат за покриване на разходите на дружеството и това е известно от години. България е ограничена да изплаща компенсация за универсалната услуга в размер на максимум 15 млн. евро по силата на решение на ЕК. Това периодично е водило до недостиг и той е компенсиран от оборотни средства", обясни транспортният министър.

Той бе категоричен, че това не представлява присвояване и става дума за облигационни отношения между пощите и негови контрагенти, но по силата на тези забавяния е натрупан огромен дълг. Той на свой ред генерира нов дълг.

"Промените в закона за пощенските услуги, които днес гласувате, ще позволят разходите за осигуряване на универсалната пощенска услуга да се компенсират напълно, а не само до лимита от 15 млн. евро. Това обаче не решава проблемът с нуждата от нотификация към ЕК по силата на правилата за държавните помощи. Такава бе направена при министър Красимира Стоянова и се надявам да е успешна", коментира Караджов.

Той бе категоричен, че пощите осигуряват ключова услуга, която иначе никой не желае да извършва - да плаща пенсии в малки населени места или да осигурява административни услуги.

Справка в междинните финансови отчети на пощите към юни, 2025-а година показват, че дружеството е на загуба от близо 12 млн. лв. През 2024-та година дружеството излезе на печалба от 773 000 лв. след реализирана загуба от 35 млн. лв. година по-рано. Положителният резултат е реализиран основно през по-високи приходи от финансиране. Пощите са в оздравителна процедура след предоставен заем от кабинета през 2023 г.



