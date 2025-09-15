Волейболистите ни записаха втора победа на световното

Волейболистите на България записаха втора победа на световното първенство за мъже, след като се наложиха над Словения с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) в Пасай Сити, Филипините.

Така на практика националите ни си осигуриха първото място в група "Е", където спечелиха на старта срещу Германия и им остава мач с аутсайдера Чили. Те са с актив от 5 точки.

Селекционерът Лоренцо Бленджини започна със: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро.

Българите стартираха отлично срещата и натрупаха преднина от няколко точки. Стигнаха до 13:6, след което словенците се окопитиха и намалиха аванса. В края на гейма обаче националите отново доминираха и затвориха гейма при втората си възможност за 25:19 след атака в аут на съперника.

И във втория гейм избраниците на Бленджини започнаха вихрено и поведоха със 7:1. След това се стигна до 20:10, което отказа наставника на Словения Фабио Соли да се бори за тази част. При 24:14 българите имаха 10 геймбола и реализираха още първия с ас на Мартин Атанасов.

Следващата част бе по-равностойна, но нашите изпуснаха инициативата. Словенците заиграха с основния си разпределител Ропрет натрупаха три точки аванс, а по-късно стигнаха до 21:16 и лесно взеха този гейм.

Тимът на Соли започна със самочувствие и четвъртата част. Играта вървеше точка за точка до средата му. Съперникът дръпна с 19:16 точки. След отлична тройна блокада българите изравниха за 20:20. Словенците стигнаха до 24:23 и изравниха резултата след атака на Алекс Николов в аут.

В тайбрека с малко късмет съперника поведе с 6:4, но българите изравниха за 7:7. След дълго разиграване и видеоповторение, поискано от Бленджини, се стигна до 11:11. Последва страхотен сервис на Алекс Николов и ас, а после пак той завърши атаката за 13:11. При 14:12 нашите имаха два мачбола. Илия Петков прати сервиса в мрежата, но при втората възможност Николов реализира последната точка.

Алекс завърши с 25 точки, 18 добави Аспарух Аспарухов, Петков се отличи с 11, а разпределителят Симеон Николов вкара 10 точки, четири от които бяха асове.