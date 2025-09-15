15-годишен грабна статуетка на наградите ЕМИ

15-годишният Оуен Купър стана най-младият носител (от мъжки пол - б.р.) на награда "Еми" в историята за ролята си в минисериала на Нетфликс "Юношество", който грабна общо четири от престижните отличия.

"Това означава толкова много за мен! Означава много за мен, за семейството ми, за хората у дома. Така че, знаете ли, просто наистина не знам какво да кажа. ...Благодаря ви!", заяви младият актьор.

Научнофантастичният трилър "Разделение" грабна две големи награди за звездите Трамел Тилман и Брит Лоуър на 77-те награди "Еми".

"Спешни случаи в Питсбърг" и "Студиото" също са сред първите победители в най-голямата телевизионна вечер. Сагата за спешното отделение беше обявена за най-добра телевизионна драма на годината, а "Студиото" - за най-добра комедия.

Актьорът и съавтор на "Студиото" Сет Роугън също спечели първата си награда "Еми" за най-добър комедиен актьор:

"Толкова не можех да проумея какво се случва, че буквално не подготвих нищо. Никога не съм печелил нищо през живота си. Когато бях дете, си купих употребяван боулинг трофей от разпродажба на имоти и родителите ми казаха: "Да, това е добра идея".

"Спешни случаи в Питсбърг" беше изненадващият победител пред "Разделение", зловеща драма за работното място, която влезе в церемонията на червения килим в Лос Анджелис с най-много номинации.

Ноа Уайли спечели първата си награда "Еми" за най-добър драматичен актьор за главната си роля в медицинското шоу.