Висшият представител на Кремъл Дмитрий Медведев предупреди, че създаването на зона, забранена за полети в Украйна и разрешаването на съюзниците от НАТО да свалят руски дронове, би означавало "война на НАТО с Русия", пише Newsweek.

Медведев е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия на президента Владимир Путин.

В публикация в Telegram, първоначално на руски език, Медведев заяви, че "реализирането на провокативната идея, измислена от Киев и други идиоти, за създаване на "зона, забранена за полети над Украйна", заедно с разрешението на страните от НАТО да свалят наши дронове, би означавало само едно нещо – война на НАТО с Русия".

"Нещата трябва да се наричат с истинските им имена!", добави Медведев, бивш президент и министър-председател на Русия.

Украйна призовава за зона, забранена за полети, от началото на войната с Русия, но съюзниците ѝ от НАТО се притесняват, че подобно действие, дори и с отбранителен характер, може да провокира ядрена конфронтация. Вместо това съюзниците на Киев му доставят системи за противовъздушна отбрана, ракети и самолети с надеждата, че Украйна може да осигури своя собствена зона, забранена за полети.

В петък НАТО стартира това, което нарече "Източен страж", предназначен да подсили фланга на алианса на руската граница след нахлуването на дронове на Москва в Полша. Дания ще предостави два изтребителя F-16 и фрегата за противовъздушна борба, докато Франция ще допринесе с три изтребителя Rafale, а Германия – с четири Eurofighter, се казва в прессъобщение на алианса.

Инициативата ще "покаже ясно, че като отбранителен съюз ние винаги сме готови да се защитаваме", каза генералният директор на НАТО Марк Рюте, добавяйки, че руските безпилотни летателни апарати, преминаващи в Полша, "не са изолиран инцидент".

Медведев осмя операцията на НАТО, казвайки: "Изглежда, че това е всичко, което е останало от "коалицията на желаещите".

Той също така се подигра на посещението в Украйна на естонския министър на отбраната Хано Певкур, който обяви в понеделник военна помощ за Украйна на стойност най-малко 117 милиона долара догодина, съобщи Kyiv Independent. "Колкото по-малка е страната, толкова по-нахални и глупави са шефовете", каза Медведев.

Войната в Украйна, която Русия започна като "специална военна операция" през февруари 2022 г., бързо превърна отношенията между Москва и западните страни, особено НАТО, в дълбока конфронтация. Този конфликт доведе до безпрецедентна западна подкрепа за Киев, включително доставки на оръжия и финансова помощ, което Русия често интерпретира като пряка намеса.

Дмитрий Медведев се превърна в един от най-гласовитите говорители на Кремъл, редовно отправящ остри предупреждения към Запада. От началото на конфликта той многократно е изразявал убеждението си, че подкрепата на САЩ и европейските държави за Украйна води света към Трета световна война и глобална катастрофа. Медведев описва действията на Запада като "пълномащабна хибридна война" срещу Русия, включваща доставка на оръжия, насърчаване на терор и саботажи в граничните райони на Русия.

Концепцията за налагане на "зона, забранена за полети" над Украйна, която да бъде патрулирана от сили на НАТО, е повдигана от началото на конфликта като потенциална мярка за защита на украинското въздушно пространство. Русия последователно е отхвърляла тази идея, предупреждавайки, че тя би представлявала пряка намеса.

Източник: Newsweek/Вести.бг



