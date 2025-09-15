Великобритания започва депортиране на мигранти с полети до Франция

Великобритания започна днес депортирането на първите мигранти, пристигнали с малки лодки през Ламанша, използвайки граждански полети до Франция. Новата процедура е част от така наречената сделка за връщане "един влиза, един излиза", която британското правителство договори с Франция през юли тази година.

"Полети ще има всеки ден тази седмица и се очаква десетки мигранти да бъдат изведени от страната", съобщи БНР. Първите депортирани ще се присъединят към обикновени туристи и бизнес пътници на полет на "Еър Франс" от "Хийтроу" до Париж, освен ако не бъдат подадени съдебни оспорвания в последния момент.



Вестник "Таймс" съобщи, че разполага с писмо до един от мигрантите, в което точно са посочени часът и датата на полета му. На всички кандидати за депортиране се дава 5-дневно предизвестие за намерението на Министерството на вътрешните работи, което им позволява да потърсят правен съвет преди осъществяването на процедурата.

След преодоляване на всички правни пречки, мигрантите ще бъдат ескортирани с обезопасени микробуси от имиграционния център за депортиране "Хармондсуърт" до летището. Ескорти от частния изпълнител "Митие Кеър енд Къстъди" ще ги придружават по време на полета.

Икономически аспекти на новата схема

Британското и френското правителство решиха да резервират места в редовни граждански полети, за да намалят разходите за транспорт. Това е значителна промяна спрямо предишните планове - Министерството на вътрешните работи е похарчило над 300 000 паунда за резервиране на чартърни полети по неуспешната схема за Руанда под предишното консервативно ръководство, но нито един полет не е излетял заради съдебни оспорвания.



Размерът на програмата

Според източници от британското правителство, първоначално се планира връщането на около 50 души седмично във Франция. Министерството на вътрешните работи отказа да потвърди точните числа, но заяви, че очаква броят да нараства с развитието на пилотната схема. Само четирима мигранти са се преместили доброволно в Руанда по предишната програма.