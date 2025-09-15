Николай Нанков: Румен Радев говори за някакви митични чували за "Хемус", но нищо не е показал

Председателят на комисията за регионално развитие към Народното събрание Николай Нанков остро атакува президента Румен Радев в публикация от днес. Депутатът от ГЕРБ-СДС го нарече "върховен разединител на нацията" и го обвини, че използва първия учебен ден за "тровене на атмосферата в държавата".

"Върховният разединител на нацията Румен Радев днес използвал първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата. Вече над четири години говори за някакви митични чували за 'Хемус', но нищо не е показал," написа Нанков в социалните мрежи.

Депутатът направи намеци за корупция, свързана с президента. "А кучетата с пачките от контрабандата на неговите хора ги видяхме на снимки," добави той в остър тон.

Защитава оскъпяването на "Хемус"

Нанков защити двойното оскъпяване на автомагистрала "Хемус", обяснявайки го с чисто икономически причини. "Да, довършването на автомагистрала 'Хемус' ще е двойно по-скъпо. Но не по измислените за политическа атаката причини," заяви той.

"А защото има чисто икономически аргументи - и ако президентът не може да смята, нека се върне в първи клас. За останалите е ясно, че цените през 2019, на които е смятана 'Хемус' и по които са дадени авансите, са доста по-различни от цените през 2025 година," подчерта депутатът.

Обвинения към регионалните министри

Нанков зададе редица въпроси към регионалните министри от времето на президента Радев. "Защо регионалните му министри не изискаха направените съгласно буквата на закона обезпечения? Защо не прекратиха 'лошите инхауси'? А - напротив, индексираха ги с милиони," попита той.

Депутатът обвини предишните управления в умишлено спиране на строителството по политически причини. "Защо оставиха изграденото да се руши, да се крадат кабели и железа, да се компрометират незамонолитени съоръжения? Защо изобщо спряха строителството? Ще ви кажа защо - изцяло с политически аргументи," заключи Нанков.

Според него "фактурите на лъжите" на президента "дойдоха и за съжаление ще бъдат платени от българските граждани".