Тръмп заплаши да въведе национално извънредно положение във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че ще обяви национално извънредно положение и ще наложи федерален контрол над столицата Вашингтон, след като кметът на града Мюриъл Баузър каза, че местната полиция няма да си сътрудничи с имиграционните и митническите органи, предаде БТА, цитирайки Ройтерс.


Въпросът е свързан с предоставянето на информация за лица, които живеят или влизат незаконно в Съединените щати. Решението на президента бе обявено, след като няколко хиляди протестиращи излязоха по улиците този месец във връзка с разположените от Тръмп през август части на Националната гвардия в столицата с цел "връщане на закона, реда и обществената сигурност".


"Само след няколко седмици. "Мястото" е абсолютно процъфтяващо за първи път от десетилетия, на практика без престъпления", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Той обвини "радикализираните леви демократи" за натиск над Баузър да информира правителството за нежеланието за сътрудничество с имиграционните власти.

#Доналд Тръмп

