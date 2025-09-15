Полският външен министър: НАТО обмисля затваряне на част от небето над Украйна

Полският външен министър Радослав Шикорски изрази оптимизъм относно реакцията на НАТО след руските нападения с дронове в полското въздушно пространство на 10 септември, въпреки че самата атака доведе до минимални преки последствия за Москва. В интервю за Kyiv Independent по време на конференцията „Ялтенска европейска стратегия“ (ЯЕС) в Киев на 12–13 септември, Шикорски заяви: „Мисля, че Русия загуби тази конфронтация“, като подчерта, че ударите са били до голяма степен неефективни и са причинили само незначителни материални щети. Варшава е успяла да свали четири от общо 19 дрона, докато отломки от други дронове са паднали на повече от 400 километра западно от украинската граница, което принуди съюзниците от НАТО да задейства скъпи бойни самолети срещу относително евтини безпилотни апарати.

В отговор на атаките Полша официално поиска консултации по член 4 от договора на НАТО, който позволява обсъждане между страните членки, когато сигурността е застрашена, но не активира колективната отбрана по член 5. На 12 септември НАТО обяви нова мисия за възпиране – Operation Eastern Sentry (Операция Източен Страж). Шикорски призна, че въпреки липсата на незабавни ответни действия срещу Русия, атаката е послужила като „тест“ за ангажиментите на НАТО в областта на отбраната, добавяйки, че Полша трябва да бъде по-добре подготвена за подобни инциденти в бъдеще. Заплахата бе подчертано и от факта, че в същия ден руски дрон навлезе и в румънското въздушно пространство.

Шикорски изтъкна нарастващото сътрудничество с Украйна в борбата срещу дронови атаки. Украинската подкрепа включва обмен на опит в областта на електронната война и използването на дронове-прехващачи, като са планирани съвместни учения на полска територия. „Ето още нещо, което (руският президент Владимир) Путин постигна с тази атака. Нашето общество вече настоява, с право, за по-тясно сътрудничество с Украйна, защото именно вие имате най-актуалния опит и най-модерните оръжия за справяне с руските дронове“, каза министърът, като отбеляза, че ударите може дори да са ускорили полско-украинското партньорство в областта на военните технологии.

Външният министър намекна също, че НАТО може да възобнови идеята за затваряне на част от украинското въздушно пространство за руски атаки чрез системи за противовъздушна отбрана, разположени в Украйна. По думите му украинският външен министър Андрий Сибиха е потвърдил готовността на Киев за подобно сътрудничество, което би могло да придвижи концепцията напред. „Мнението постепенно се измества в тази посока“, коментира Шикорски, като подчерта, че сред съюзниците расте консенсус за по-сериозни защитни мерки в региона.

Относно ефективността на възпирането от страна на НАТО, министърът изтъкна, че атаките са показали готовността и единството на алианса. Той подчерта, че първостепенен приоритет за Полша е защитата на ключови логистични центрове като летището в Жешов, през което преминава военна помощ за Украйна. „Нашият първи дълг е да защитим този хъб от руска диверсия, от руски шпионаж и от руски атаки. А ние сме тези, които управляваме тази сложна логистична операция“, каза Шикорски, като добави, че ако атаките бяха довели до жертви, реакцията на Полша щеше да бъде много по-остра.

Шикорски също реагира критично на изявленията на американския президент Доналд Тръмп след нападенията. Тръмп предположи, че инцидентите може да са били случайни, и заяви, че САЩ ще наложат санкции само ако европейските съюзници напълно координират собствените си мерки. Според Шикорски обаче фокусът трябва да остане върху Русия като агресор, като напомни, че ЕС вече е приел 18 пакета санкции, а 19-ият е в процес на подготовка.

Министърът очерта и по-широки мерки за сигурност, включително предложения за прехващане на руски дронове и ракети над украинска територия чрез съвместно сътрудничество между НАТО и ЕС. Той подчерта, че Полша сама не може да приложи подобна стратегия и че е необходима координация със съюзниците. Шикорски също предупреди за рисковете, произтичащи от остарелия руски военноморски флот в Балтийско море, като посочи, че инциденти с тези кораби могат да доведат до безпрецедентна екологична катастрофа.

Атаката с дронове на 10 септември беляза първия случай, когато руски цели бяха свалени над територия на НАТО – с общо 19 нарушения на въздушното пространство и отломки, открити от 16 дрона. След инцидента НАТО разположи войски в Полша в рамките на операция "Източен страж", а политическата подкрепа от Европа и САЩ за инициативи като Sky Shield (Небесен Щит) – позволяваща прехващането на руски дронове и ракети над Западна и Централна Украйна – започна да расте.