Денят на София: С какви събития ще бъде отбелязан

На 17 септември София празнува своя ден! Столична община ви кани на десетки събития в целия град, които превръщат празника в истинско културно преживяване за всички.

Заповядайте на тържествената церемония по издигане знамето на града пред храм "Света София“ в 11:30 ч. Потопете се в историята с безплатни входове за Регионалния исторически музей, Столичната градска художествена галерия и "Музейко“. Насладете се на културата с безплатни турове и pop-up концерти из града.

Кулминацията на деня е голям концерт с вход свободен пред храм-паметника "Св. Александър Невски“ от 19:00 ч. На сцената ще се качат любими изпълнители като Хилда Казасян, Михаела Филева, Васил Петров и Орлин Павлов. Очакват ви и изпълнения на Биг Бендът на НМА "Проф. Панчо Владигеров“, студенти от НАТФИЗ и зрелищна акробатика на "Нов цирк".

Денят на София ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен или неучебен, ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев след откриването на новата учебна година в 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне". Това е, което преценихме за най-удачно през тази година, обясни градоначалникът, цитиран от БТА.

По думите му в 95-то училище например са решили празничният ден да не неучебен. Терзиев отбеляза, че е подготвена достатъчно богата програма, за да може децата да прекарат деня по различен начин, не в класната стая, а така и да научат нещо за София.

Директорът на общинската дирекция "Образование" Десислава Желязкова посочи, че е изпратена на всички директори и те имат възможност да вземат информирано решение заедно с екипите си, с педагогическите съвети. Тя добави, че в Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, освен министърът и кметът, всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и ли за неприсъствени. "Така че тази година сме оставили преценката на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят с децата, ако бъде обявен неучебен ден", уточни Желязкова.

Васил Терзиев информира, че над 10 училища в София посрещат учебната година обновени след извършен през лятото дейности. "Целта ни е всяко едно училище с годините да бъде променено както вътре класните стаи, така и училищните дворове и спортните съоръжения", заяви той и допълни, че образованието е най-важно и то ще продължи да се подкреп с конкретни действия и изражения в столичния бюджет.

"Колкото по-добро е образованието, толкова по-здраво общество ще имаме след 10,15, 20 години", коментира кметът. Той благодари на всички учители и директори за грижите им за децата и им пожела една изключително успешна година, изпълнена с много усмивки и позитивна енергия, с много възможности да дадат на децата най-доброто, на което са способни.

Запитан дали ще бъде избрана втора обслужваща банка на столицата, градоначалникът отговори, че София ще бъде обезпечена, ще има банка и разплащанията ще се извършват, като предстои да се довърши започналия процес.