Къде и кога ще са честванията за Денят на независимостта на България

22 септември е Денят на независимостта на България, национален празник, който се чества с обявяването на независимостта на Княжество България през 1908 г. В този ден, чрез Манифест, българският княз Фердинанд обявява отхвърлянето на васалитета към Османската империя и приема титлата „цар“, с което България официално става самостоятелна държава.

СОФИЯ

На 22 септември София отбелязва Деня на независимостта на България, който е официален празник. В този ден обикновено се провеждат събития, като тази година се очаква и традиционното велошествие, част от Европейската седмица на мобилността, което води до затваряне на централни части на града за автомобили.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С четиридневна празнична програма, включваща тържествени ритуали, концерти, кино прожекции и атрактивни инициативи за деца и младежи Велико Търново ще отбележи 140 години от Съединението на България.

Събитията започват с тържествен концерт–спектакъл на площад „Цар Асен I” по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина“. На 5 септември от 20:00 часа Държавна опера–Русе и световноизвестният музикант Теодосий Спасов ще покажат магията на легендарното шоу с музика на живо. Диригент е Владимир Бошнаков.

Програмата на празничния ден започва от 10:30 часа пред сградата на Общината с военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България, празнично слово, а възпитаници на ПМГ „Васил Друмев“ ще представят литературна композиция. В 11:00 часа венци и цветя ще бъдат поднесени пред паметника „Майка България“, а празничен благослов ще отслужи Негово Високоблагоговейнство отец Славчо Иванов. Почетният караул от Националния военен университет „Васил Левски“ ще премине в тържествен марш, а Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“ ще изнесе концерт и ще поведе празничното хоро.

В 12:00 часа камбаните на църквите в целия град, заедно с тези на Царевец, ще ехтят в празничен звън. Празничният ден ще завърши в 20:30ч. с Аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.

На следващия ден, 7 септември, от 11:00 часа парк „Дружба“ ще бъде сцена на празнична хоротека с клуб „Болярско хоро“ и гост-изпълнител Росица Пейчева.

От 16:00 до 23:00 часа площад „Цар Асен I” ще посрещне любителите на електронната музика с мащабното събитие “Sake@Tsarevets Fortress”, с участието на DJ Agents of Time.

В 20:30 часа Летният театър ще бъде домакин на прожекцията на филма „Крадецът на праскови“, част от програмата „Велико Търново и киното“.

Програмата продължава и на 8 септември. В 11:00 часа в парк „Марно поле“ ще се проведе празникът „Децата на Велико Търново“ с игри и анимация, а вечерта в Летния театър ще бъде прожектиран филмът „Търновската царица“ от 20:30 часа. Входът е свободен.

ИХТИМАН

На 20 септември 2025 г. от 9:00 ч. на Летище Ихтиман ще бъде официално открита VII Въздушна обиколка на България (ВОБ) - най-голямото национално авиационно събитие, което събира заедно авиационните сдружения в страната.

Тази година инициативата е посветена на две ключови годишнини:

• 100 години от присъединяването на България към Международната въздухоплавателна конвенция

• 110 години от създаването на първия български самолет от конструктора и пилота Асен Йорданов

Организатори и партньори

Основни организатори на събитието са:

• Асоциация на Българската Авиационна Индустрия (АБАИ)

• Асоциация на собствениците и пилотите на въздухоплавателни средства (АОРА/АОПА)

• Фондация „Български ВВС“

• Асоциация на свръхлеката авиация в България (АСАБ)

• Българска Авиационна Асоциация (БАА)

Специални благодарности за подкрепата на:

• Община Габрово

• ГД РВД - BULATSA

• ВВВУ „Г. Бенковски“ - официален партньор

• Летище Алфа-Метал (Междене, Габрово) - официален домакин

• Летище Ихтиман - официален домакин

• Летище Приморско - официален домакин

• Летище Марица - официален домакин

• Летище Драгановци - официален партньор

• Асоциация „Приятели на Българската армия“- официален партньор

20 СЕПТЕМВРИ - ЛЕТИЩЕ ИХТИМАН

09:00 - 10:00 - Официално откриване с приветствия от организатори,

официални гости и домакини

10:00 - 12:00 - Старт на обиколката и първи прелитания:

Първа група - летище Драгановци

Втора група - летище Марица

Трета група - мотивационни полети с младежи, след което лети към летище Алфа-Метал

21 септември - Летище Марица (Пловдив)

11:00 - 14:00 - Мотивационни полети с деца и младежи от региона, след което лети към летище

Алфа-Метал



22 СЕПТЕМВРИ - ЛЕТИЩЕ АЛФА-МЕТАЛ, МЕЖДЕНЕ (ГАБРОВО)

09:30 - 10:00 - Приветствия и пресконференция с организатори, партньори и Община Габрово 10:00 - 13:00 - Мотивационни полети с младежи от региона, включително младежи в неравностойно положение

Паралелни активности:

- Мотивационни лекции с кариерно ориентиране от преподаватели и курсанти на ВВВУ „Г. Бенковски“

- Теоретични занятия по авиация за ученици

- Събитие „Докоснете се до Българската армия“ - демонстрации на учебно оръжие и боеприпаси, практически упражнения с АК-47, строева подготовка и демонстрации по гражданска защита с участие на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ и клуб „Приятели на Българската армия“

13:00 - 14:00 - Финални изявления и обявяване на следваща дестинация

14:00 - 16:00 - Прелитане към летище Приморско

22 септември - Летище Приморско и финал в Ихтиман

Заключителни прелитания и завръщане към летищата по местодомуване

Официален финал на VII ВОБ на Летище Ихтиман

Защо да бъдете там?

Събитието е не само авиационна демонстрация, а и платформа за вдъхновение, образование и социална подкрепа. Журналистите ще могат да отразят въздушни демонстрации, мотивационни полети, образователни инициативи, социалната мисия за включване на младежи в неравностойно положение и уникални въздушни кадри над България.

Кога и къде:

20.09.2025 г., 9:00 ч., Летище Ихтиман - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

21.09.2025 г., 9:30 ч., Летище Алфа-Метал, Междене (Габрово) - основна програма

22.09.2025 г. - Летище Приморско и финал на Летище Ихтиман

БАНСКО

Община Банско кани всички жители и гости на региона на един истински празник на българщината, духа и културата. В дните от 20 до 22 септември, в подножието на Пирин, град Добринище ще бъде домакин на три последователни събития, които съчетават националната гордост, местната традиция и културната памет на поколения.

Тържествата ще започнат на 20 септември, когато ще бъде отбелязан 100-годишният юбилей на Народно читалище „Димитър Благоев – 1925“ – институция с дълбоки корени в културния живот на Добринище. С концерт под наслов „Искрата, която запалва огъня“, самодейците към читалището ще припомнят, че духът на местната общност продължава да гори, воден от любов към родното, към словото, музиката и сцената.

На 21 септември Добринище ще посрещне Националния фолклорен ансамбъл „Българе“ с грандиозен спектакъл, режисиран от неговия основател Христо Димитров. Това ще бъде вечер, в която публиката ще преживее магията на българския фолклор – съчетание от танц, музика и история, поднесен с майсторство и дълбок патриотизъм.

Кулминацията ще настъпи на 22 септември – Денят на независимостта на България, когато ще се състои съвместен концерт на Мария Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл. В този празничен ден ще се съчетаят националната гордост и местният празник на град Добринище – повод за още по-голямо единение, веселие и признателност към българската история и традиции.

През всички три дни Добринище ще бъде място, където ще се срещнат поколения, ще се предават спомени и ще се танцува и пее под открито небе.

МЕЗДРА

„Врамките на празничната програма за отбелязване на 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6 септември 2025 г. на площад „България“ в гр. Мездра се състоя вторият концерт през настоящата година от инициативата „Концерти на гарата“.

В концерта взеха участие популярните групи „Уикеда“ и „X-R@Y“, както и представителите на домакините - Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ и Група за стари градски песни „Мездрея“ към Народно читалище „Просвета 1925“ - гр. Мездра.

Водещ на събитието беше Милена Василиева, съдебен секретар в Районен съд - Мездра.

Проектът „Концерти на гарата 2025“ се осъществява от Сдружение „Балкански културни хоризонти“ в партньорство с Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ и Община Мездра, както и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ за развитие на туризма в Северозападна България.

Тази година инициативата е посветена на две важни събития в историята на железопътния транспорт у нас и в чужбина: 140 години от приемането на първия Закон за железните пътища в България, приет на на 31 януари 1885 г. и 200 години от първото пътуване в света на пътници по публичен релсов път, извършено на 27 септември 1825 г. между градовете Стоктън и Дарлингтън в Северна Англия.

Първият концерт от проекта „Концерти на гарата 2025“ се състоя на 25 юли във Видин, а следващите концерти са на 21 септември в Плевен и на 22 септември във Враца.

МОНТАНА

Народната певица Светла Дукатева и Представителен танцов ансамбъл „Младост“ ще зарадват публиката в Монтана на 22 септември, съобщават от местната управа. Концертът им ще започне в 10:00 ч.

Песните на младата родопска певица и хореографиите на ансамбъла на Младежкия дом ще създадат празничното настроение на площад „Жеравица“.

Изгряващата фолклорна звезда Светла Дукатева ще изпълни популярни и обичани песни от репертоара си. Сред тях ще бъде и „Българско хоро“ - наградена през 2017 г. на „Пирин фолк“ за най-добра авторска песен.

Светла Дукатева е добре познато име за любителите на родния фолклор. Печелила е награди от конкурси в България, а сценичните ѝ изяви са в цяла Европа – пее в Италия, Германия, Кипър, Украйна. Тя пее от дете. Била е част от Детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Орфей“ – Смолян. Завършила е специалност „Музикална педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ със. Освен певица, тя е и учител.



ПРОВАДИЯ

Ден на отворените врати ще се проведе на 22 септември в Провадия-Солницата. Това обявиха от археологическия екип, който проучва праисторическият солодобивен и градски център



Любители на древността ще могат да посетят обекта от 8:00 до 15:00 часа в празничния 22 септември.

"Присъединете се към нас за един незабравим ден, изпълнен с открития, демонстрации и истории от най-дълбокото минало на Европа!", приканват домакините.

ТРОЯН

Фестивалът ще бъде открит на 19 септември от Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл

32-рото издание на Българския фестивал на сливата ще се проведе от 19 до 22 септември в град Троян и село Орешак. Фестивалът, който събира хиляди гости и жители, ще предложи богата програма, посветена на местната култура, занаяти, сливови продукти и музика.

Фестивалът ще бъде открит на 19 септември от Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл, които ще представят вечер, изпълнена с български дух и автентична атмосфера.

На 20 септември сутринта ще се изяви Фолклорен ансамбъл „Траяна“. Вечерта е посветена на младата публика с участието на Торино и Пашата и Явор Янакиев (100 Кила).

На 21 септември на сцената ще се качи Тони Димитрова, която ще създаде вечер, изпълнена с емоции и незабравими балади. На 22 септември Фестивалът ще завърши с концерт на младата звезда на българската народна музика, Петя Панева.

На фестивала ще има и улица на занаятите; Конкурс за най-добра домашна сливова ракия; демонстрации и специални изненади; Националното изложение на художествените занаяти и изкуства. | БГНЕС

ТУТРАКАН

Община Тутракан кани жителите и гостите на града на едно от найочакваните музикални събития тази есен – концерт на легендарната рок група "Конкурент". Събитието ще се състои на 22 септември (понеделник) от 19:00 ч. в парк "Христо Ботев". Входът е свободен. Публиката ще има възможност да се наслади на незабравими хитове като "Дай ми време" и "Аз съм твоят вечен конкурент", както и на новите композиции "Родени за рок" и "Губя контрол". Организаторите обещават сетлист, който ще зареди присъстващите с енергия и ще ги държи на крака до края на вечерта. Концертът е част от празничните прояви в града и се очаква да събере почитатели на рока от целия регион.

