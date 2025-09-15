  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +21
Пловдив: +20 / +23
Варна: +18 / +19
Сандански: +21 / +22
Русе: +21 / +22
Добрич: +16 / +18
Видин: +20 / +21
Плевен: +21 / +22
Велико Търново: +18 / +18
Смолян: +13 / +14
Кюстендил: +18 / +19
Стара Загора: +18 / +20

Въвеждат режим на водата в Ловеч

  • Сподели в:
  • Viber
Въвеждат режим на водата в Ловеч
A A+ A++ A

От днес (15 септември) в Ловеч се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, съобщават от ВиК АД – Ловеч.

Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.


Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Ловешки села преминават на режим на водата

Припомняме, че от началото на лятото до сега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.

По проблема с водоснабдяването общинските съветници в Ловеч заседаваха извънредно и излязоха с конкретни решения. Възложено бе на кмета на общината Страцимир Петков да извърши проверка в Басейнова дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч, да изиска от Вик – Ловеч информация относно извършените проверки на участъци с най-големи загуби на вода.

Кметът трябва също да изготви доклад с информация каква част от водопроводната мрежа е подновила Община Ловеч от началото на мандата му, както и програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводната мрежа.

#Ловеч

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите