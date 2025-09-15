  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +21
Пловдив: +20 / +23
Варна: +18 / +19
Сандански: +21 / +22
Русе: +21 / +22
Добрич: +16 / +18
Видин: +20 / +21
Плевен: +21 / +22
Велико Търново: +18 / +18
Смолян: +13 / +14
Кюстендил: +18 / +19
Стара Загора: +18 / +20

Ясно е кога ще се проведат дебатите по вота на недоверие

  • Сподели в:
  • Viber
Ясно е кога ще се проведат дебатите по вота на недоверие
A A+ A++ A

Дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Това заяви за БНТ председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Така гласуването се очаква да се проведе в четвъртък.

Според Киселова част от мотивите във вота на недоверие се повтарят с предишни. Според нея това няма да попречи на процедурата, но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията.

Тази сутрин председателят на парламента откри международна научна конференция за ядрено гориво, организирана от Института по ядрена изследвания и ядрена енергетика към БАН.

На 12 септември МЕЧ, ПП-ДБ и АПС внесоха петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Темата е „Вътрешен ред, правосъдие и завладяната държава“.

#вота на недоверие

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите