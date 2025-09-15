Кой е отец Иван?: Закрилникът на бедни и бездомни

Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда.

Отец Иван от Нови хан, посветил живота си на грижата за хора в нужда, почина след години борба със здравословни проблеми. Духовникът ще остане в паметта на хиляди като символ на добротворството, християнската милост и себераздаването.

В приюта „Св. Николай“ при храм „Св. Троица“ в Нови хан, както и в дома в село Якимово, десетилетия наред намираха подслон близо 200 души – деца, възрастни хора, майки с деца и бездомни, които разчитаха на неговата подкрепа. През годините там са преминали стотици, получили шанс за ново начало благодарение на грижата на свещеника.

Отец Иван инвестираше всяка събрана помощ в закупуването на къщи, където настаняваше нуждаещи се. Въпреки напредналата възраст и тежките заболявания, той не спря да посещава хората, за които се грижеше.

Делото му премина през множество изпитания – пожари, недостиг на средства, здравословни кризи. Но той остана верен на своята мисия и вдъхновяваше с личния си пример.

Отец Иван ще бъде запомнен като човек, който превърна вярата и упоритостта в реална подкрепа за най-уязвимите – децата без родители, бедните и бездомните.