  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +21
Пловдив: +20 / +23
Варна: +18 / +19
Сандански: +21 / +22
Русе: +21 / +22
Добрич: +16 / +18
Видин: +20 / +21
Плевен: +21 / +22
Велико Търново: +18 / +18
Смолян: +13 / +14
Кюстендил: +18 / +19
Стара Загора: +18 / +20

Кой е отец Иван?: Закрилникът на бедни и бездомни

  • Сподели в:
  • Viber
Кой е отец Иван?: Закрилникът на бедни и бездомни
A A+ A++ A

Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда.

Отец Иван от Нови хан, посветил живота си на грижата за хора в нужда, почина след години борба със здравословни проблеми. Духовникът ще остане в паметта на хиляди като символ на добротворството, християнската милост и себераздаването.

Почина отец Иван от Нови Хан

В приюта „Св. Николай“ при храм „Св. Троица“ в Нови хан, както и в дома в село Якимово, десетилетия наред намираха подслон близо 200 души – деца, възрастни хора, майки с деца и бездомни, които разчитаха на неговата подкрепа. През годините там са преминали стотици, получили шанс за ново начало благодарение на грижата на свещеника.

Отец Иван инвестираше всяка събрана помощ в закупуването на къщи, където настаняваше нуждаещи се. Въпреки напредналата възраст и тежките заболявания, той не спря да посещава хората, за които се грижеше.

Делото му премина през множество изпитания – пожари, недостиг на средства, здравословни кризи. Но той остана верен на своята мисия и вдъхновяваше с личния си пример.

Отец Иван ще бъде запомнен като човек, който превърна вярата и упоритостта в реална подкрепа за най-уязвимите – децата без родители, бедните и бездомните.

#отец Иван

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от In Memoriam
Последно от In Memoriam

Всички новини от In Memoriam »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите