Студен душ за Левски от БФС

ПФК Левски излезе с официално становище в своя сайт, в което заяви, че от БФС са отказали да назначат чуждестранни съдии на двубоя с Лудогорец.
“Сините” са изпратили писмо към футболната ни централа през миналата седмица, в което са помолили да бъде разгледана възможността за назначаването на рефери от чужбина.

В отговор от БФС са заявили, че Съдийската комисия е приела решение да не допуска назначаването на чужденци да свирят мачове от българското първенство, предава БНР.

Левски публикува и двете писма в сайта си. Дербито между “сините” и Лудогорец е този петък (19 септември) от 20:30 часа и противопоставя първия срещу втория във временното класиране.

В получения отговор Съдийската комисия информира:

„След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФС, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФС е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“


Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е „условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“

#БФС

