Хотелиер: Най-накрая българският турист разбра, че нашето Черноморие е наистина чисто и добро

Между 15 и 20% повече туристи са посрещнали курортите по Южното Черноморие тази година в сравнение с предишната. От бранша оценяват летния сезон като успешен и казват, че два пъти повече българи са избрали да почиват на море на юг от Бургас.



По-ниските цени в края на сезона са сред мотивите за родните туристи да продължават да ходят на море и през септември.



"Това е най-хубавият сезон – краят на сезона, когато хората са усмихнати, щастливи, защото са изкарали хубаво лято. И ние сме така. Като ги погледнете всички са усмихнати. Да кажем довиждане на морето. Въпросът не е какво е времето, а с кого си в това време", каза пред Таня Попова.



Хотелиерите отчитат двоен ръст на почиващите.



"Най-накрая може би българският турист разбра, че реално нашето Черноморие е наистина чисто и добро. Имаме и доста допълнителни атракции - хората могат да отидат на разходка с лодка, могат да отидат до Маслен нос - най-чистата вода в Европа, могат да се качат на джип сафари, могат да отидат на Бегликташ", коментира Николай Николов, хотелиер в Приморско.



"Определено това беше един от най-силните сезони за последните няколко години. Тази година, традиционно, записванията бяха най-вече от чешки, полски и словашки пазар. Също така български пазар. България може би е над 50% от туристите. Говорим за района около Приморско и на юг", заяви Владимир Маринов, Регионална туристическа камара Бургас.



Мартин от Чехия избира Приморско за лятната си почивка повече от 25 години. И вече прави планове да се върне догодина.



"Посещавал съм и други български курорти за по ден-два, но винаги се връщам в Приморско, защото остана в сърцето ми", каза Мартин Духон, турист от Чехия.



В Созопол къщите за гости са пълни през целия сезон.



"Харесва им архитектурата на Стария град, забележителностите, има семейства, които всяка година идват и казват, че това е едно чудесно кътче на земята", коментира Димитринка Арабаджиева, собственик на къща за гости в Созопол.



В Слънчев бряг отчитат ръст на немския пазар. Засилен интерес има и от Великобритания, където включиха Несебър в топ 5 на туристическите дестинации.



"Има колеги и хотели, които ще работят и до средата на октомври. Подготовката за 2026 г. започна отдавна. Традиционно някои пазари започват да продават много от рано – Великобритания още от май месец цените са в продажба, да не говорим, че вече има запитвания да бъдат отворени цените за 2027 г.", каза Деница Бахарова мениджър на хотели в Слънчев бряг.