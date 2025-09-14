Дъждовен старт, слънце по средата и захлаждане в края на новата седмица

През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество.



Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат между 23° и 28°, в северозападните райони около 20°. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее.

Вторник: повече слънце

Вторник ще донесе предимно слънчево време. Сутринта в източните райони и котловините е възможна ниска облачност или мъгла. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще са между 7°С и 14°С, а дневните ще тръгнат нагоре. Очакваните максимални ще са около 25-27°С

Сряда: нова промяна, нов фронт!

Средата на седмицата ще е с повече облаци, а на места ще превали дъжд. Северозападният вятър временно ще се усили. Максималните температури ще останат приятни – между 26°С и 31°С.

Четвъртък и петък: стабилно и слънчево

Последните работни дни ще бъдат предимно слънчеви, но сутрин на места в низините и котловините ще има мъгли или ниска облачност. В Северна България ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Очакваните максимални температури ще са около 24-25°С

Уикенд: свеж полъх от североизток

Събота ще донесе нова промяна – вятърът ще се обърне от североизток и ще донесе по-хладен въздух. Облачността ще е променлива, но следобед над западната част на страната ще намалее до слънчево. Температурите отново ще тръгнат надолу, което ще направи почивните дни по-подходящи за разходки, отколкото за плаж.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans и НИМХ