Петър Дънов посочил как да се открие лековитата сила на Кръстова гора

Петър Дънов, познат с прозвището Учителят, е успял да разгадае тайната на местността Кръстова гора. Още през 30-те години на миналия век той е оценил истинската мощ на мястото. Дънов приема като мисия на живота си това да разкрие тайната на лековитата сила на Кръстова гора.

Преданието гласи, че някъде там се намира частица от кръста, на който е разпънат Исус Христос. Преди години пък там имало древен манастир с 300 монаси. По незнайна причина те озлобили турския башибозук и са били изклани до крак. Говори се, че след това на всяко дърво наоколо се е появил кръст. Той символизирал страданието и пролятата християнска кръв. Само монасите знаели къде се съхранявало парчето от Христовия кръст и тайната си е отишла заедно с тях.

Лековитите сили на местността станали пословични.

В началото на 30-те години на 20 век Петър Дънов изпраща там свой последовател, Йордан Стойчев, по-известен като бай Данчо. Той имал мисията да локализира с точност мястото на легендарната Кръстова гора.

Бай Данчо бил изключително вярващ. Видение му показва праведния път. Бог прошепва на мъжа да пусне два бели гълъба и където кацне първият от тях – там да се постави голям железен кръст. Където кацне вторият гълъб, трябва да се построи църква Света Троица и олтар. Така и става.

Кръстът на Кръстова гора има изключително интересна история.

В онези години сестрата на цар Борис III, Евдокия, се разболява тежко от епилепсия. Тя заедно с малкия син на приближения на царя офицер Величков, страдащ от същата болест, са изпратени в Кръстовата гора по съвет на Учителя. И двамата оздравяват напълно. В замяна Дънов иска метален кръст, който да тежи точно 66 кг и да бъде поставен на Кръстова гора. Царят и офицерът Величков поделят средствата и освещаването на кръста става факт на 1 май 1939 година.

Цяло село Борово присъства на освещаването. По едно време бяло гълъбче каца на менчето със светена вода, а след това литва към западното възвишение на върха. Бай Данчо оповестява, че където кацне гълъбчето – там е било мястото на старото манастирско аязмо. Птицата каца на една скала. В долната ѝ част след разчистване бликва така търсената лековита вода. Тя става особено популярна и търсена в следващите години.

Кръстът е откраднат в началото на 90-те размирни години на миналия век. Точно 7 месеца по-късно е върнат от един от крадците. Той бил уплашен, защото другарите му загинали при неизяснени обстоятелства и бил убеден, че са прокълнати.

И днес - навръх Кръстовден, както всяка година, хиляди християни посещават свещеното място в Кръстова гора.

Но само тези, които истински вярват и имат чиста душа, получават изцеление както на физическите, така и на духовните си страдания, пише sanovnik.bg.