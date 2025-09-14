  • Instagram
Карък без кнжка, но с Ауди А4 се блъсна в полицейско управление

Карък без кнжка, но с Ауди А4 се блъсна в полицейско управление

ОДМВР - Шумен
Шофьор на лек автомобил е задържан, след като е осуетил полицейска проверка и управляваният от него автомобил се ударил в колона в сградата на полицейския участък в Хитрино, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен, предаде кореспондентът на БТА в града Атоний Димов.

Около 18 ч. на 13 септември пътните полицаи от ОД на МВР са следили за спазване на правилата за движение в село Хитрино. Водачът на лекия автомобил с разградска регистрация ги е забелязал, рязко е сменил посоката си на движение и е увеличил скоростта, с която се движи. Органите на реда го последвали, подали звуков и светлинен сигнал.

Шофьорът е суетил полицейската проверка, не спрял и на знак "Стоп", ударил е лек автомобил странично и напуснал мястото на произшествието. Продължил да се движи в селото, като малко след това автомобилът му се ударил в колона на сградата на полицейския участък.

На място е установено, че зад волана на лекия автомобил е 35-годишен мъж от село Тимарево. Не е представил свидетелство за управление, изяснено е, че е неправопособен. Тестван е за алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Съставени са му актове за нарушенията по Закона за движение по пътищата. За извършено престъпление е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.


#Шуменско

