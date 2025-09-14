Димитър Стоянов: Проект за създаване на партия на прездента е "Нероден Петко"

Президентът символизира единството на нацията, но това не означава, че трябва да обединява злото с доброто. Това каза в ефира на Нова телевизия секретарят на президента Румен Радев по националната сигурност Димитър Стоянов.

"Неговото изказване на 6 септември бе конструктивна критика. Дерибеите са тези, които са узурпирали съдебната власт", коментира той изказванията на Радев на празненствата по случай Съединението на България, които предизвикаха политически реакции. Тогава за първи път Радев атакува с остри думи кабинета в очите на премиера Росен Желязков, с когото заедно участваха в тържествата за 6 септември. Като политическа реч определиха изказването му на церемонията анализатори.

Според Стоянов Румен Радев стриктно спазва правомощията си и не прави политически изказвания. Евентуален проект за създаване на негова партия той окачестви като "Нероден Петко". Самият Стоянов би се включил в такъв проект само ако бъде поканен, отговори на въпрос той.

Решението за подписването на указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР било такова, защото Даниел Митов бил човек, външен на системата, без опит и било редно да има професионален главен секретар на МВР. Според Димитър Стоянов "безсмислена и излишна" била пресконференцията на министър Митов за случая в Русе. "Той се вживява все още в ролята си на зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ", коментира той.

В студиото секретарят на президента показа две командировъчни заповеди на НСО. Едната бе с 6 човека, придружавали президента при последното му посещение му във Варна, което бе критикувано заради огромния кортеж, задръстил улиците в морската ни столица. На другата заповед – от 2017 г., по времето, когато президент бе все още Росен Плевнелиев, заповедта за такова посещение във Варна бе с 27 човека. "Оставям на депутатите да преценят кой колко човека използва за охрана", каза Стоянов по повод разглежданите в момента в парламента закон за правомощията на НСО.