„Каменен” хороскоп: Розовият кварц носи любов и лекува разбити сърца

Розовият кварц, получил името си благодарение на нежния си оттенък, от древни времена се е считал за символ на искрена любов и хармония. Днес изделията от този камък се използват като амулети и украшения, подаряват се на близки хора или просто се купуват за себе си — някои заради красотата му, други — заради магията му.

Розовият кварц представлява разновидност на най-разпространения минерал на планетата. Думата „кварц“ има немски произход, но този минерал е бил известен не само на европейците. Украшения от розов кварц са изработвали и носели хората в Древна Месопотамия — преди повече от 9 хиляди години.

Снимка: dzen.ru

Древните египтяни, както и римляните от античната епоха, използвали камъка не само с декоративна цел — стривали го на прах и го добавяли в козметични средства, за да запазят младостта и красотата си. На Изток кристалите с нежно розов оттенък се считали за символ на любовта и също били високо ценени.

Снимка: dzen.ru

Напълно прозрачни кристали се срещат изключително рядко и се считат за скъпоценни. По-разпространените полупрозрачни „братя“, както и непрозрачните екземпляри — за полускъпоценни.

Физически и химични свойства на розовия кварц

От химическа гледна точка минералът представлява кристали на силициев диоксид (формула SiO₂). Относително лек (плътност само 2,65 г/см³), минералът се отличава с висока твърдост (7 от 10 по скалата на Моос), има стъклен блясък и раковиден счупване. Нежният червеникав оттенък камъкът дължи на примеси от елементи като желязо (Fe), манган (Mn), титан (Ti). Едва забележимото слабо сияние е една от характерните особености на кристалите.

Под въздействието на ултравиолетова светлина минералът постепенно избледнява. За да се обезцвети, може да се нагрее при високи температури. Оттенъкът на камъка се променя, ако температурата надвиши триста градуса по Целзий.

Значение на камъка: защо розовият кварц се смята за камък на любовта?

Розовият кварц — символ на нежност и душевна хармония, любов и младост.

Легендите, че розовият кварц е камък, който носи любов, са известни още от древни времена. В източните страни минералът бил известен като „камък на сърцето“: според преданията, боговете дарили камъка на хората, за да напълнят сърцата им с любов, а душите — с покой. Гърците вярвали, че розовият кварц е изпратен на земята от бога Ерос — покровителя на всички влюбени.

Съществуват множество ритуали, включително откровено магически, за привличане на любов с помощта на розов кварц. Но най-простият и безопасен начин да се заръчиш с подкрепата на „камъка на сърцето“ — е да се сдобиеш с амулет с този нежен и изискан кристал.

Къде се добива розовият кварц

Кварците, включително розовият, се добиват съвместно с планински кристал, слюда, редки метални минерали. Най-голямото находище на висококачествен розов кварц се намира на остров Мадагаскар. В Европа добивът на минерала се извършва във Франция, Германия, Швейцария, Полша, Австрия. Също така находища на кристали се разработват в САЩ и Япония, Бразилия и Казахстан. В Русия също се добива розов кварц — в Карелия и Алтай.

Снимка: ebay.com

За съжаление, находищата на розов кварц с времето се изчерпват, а откриването на нови е изключително рядко.

Цветове и разновидности на розовия кварц

Основният цвят на минерала е розов (в пълно съответствие с името му). Оттенъците варират от бледо розов, едва забележим при по-прозрачните екземпляри, до млечно розов с примеси от бяло или виолетово. Като разновидности на розовия кварц обикновено се разграничават:

прозрачни — ценни и редки, подлагат се на шлифовка и се използват основно за създаване на бижута;

непрозрачни — евтини и по-разпространени, често изглеждат мътни, могат да имат бели включвания или потъмнявания в структурата;

звездни — кристали с ефект на астеризъм (при ярко осветление върху добре полирана повърхност на минерала се появяват светлинни ивици, които се събират в „звезда“).

Прозрачността и степента на наситеност на оттенъка зависят от особеностите на химическия състав на кристалите.

Какво означава да сънуваш камъка?

Да видиш розов кварц насън се счита за добър знак. Той означава стремеж на човека към хармония със света в реалния живот. Упоритостта в съчетание с надежда ще позволят да се постигне успех. Да получиш розов кварц като подарък насън — означава проява на искрени чувства наяве, дълъг и щастлив семеен живот.

Да се любуваш на розов кварц означава, че ще успееш да запазиш младостта на душата и тялото за дълго.

Ако човек загуби насън розов кварц или украшение с този камък — наяве трябва да прояви предпазливост в отношенията, особено в любовта, има риск по невнимание да разруши перспективен и щастлив съюз.

Магически свойства на розовия кварц

Магията на розовия кварц — това е магията на искрената любов. Минералът помага както на тези, които търсят своята любов, така и на тези, които се стремят да я запазят. Става дума не само за романтични чувства. Камъкът укрепва и хармонизира всички проявления на това нежно чувство — включително любовта между деца и родители, както и любовта към самия себе си. Затова талисманите с минерала се препоръчват на хора, неуверени в себе си и със занижена самооценка.

Освен това минералът помага да се премахнат пречките по пътя на романтичните отношения, укрепва съюзите между хората, помага да се настроиш на добро и позитив, развива творческите способности на притежателя.

Лечебни свойства на розовия кварц

От гледна точка на литотерапията камъкът може да се използва за подобряване на здравословното състояние на човека, както и за облекчаване на протичането на заболявания на сърдечно-съдовата система или за тяхната профилактика. Също така камъкът благоприятно влияе върху състоянието на нервната система.

Целебните свойства на минерала се използват:

при заболявания на дихателната система (препоръчва се носене на висулка или гердан);

при заболявания на женската репродуктивна система, включително нарушения на менструалния цикъл;

при депресия, включително следродилна;

при тревожни разстройства.

Освен това не бива да се забравя, че розовият кварц е камък на красотата и младостта. За да се запази сиянието на кожата на лицето, се препоръчва масаж с полирани камъни, както и редовно измиване с вода, в която преди това известно време са престояли минерали.

Талисмани и амулети от розов кварц

Ползата от талисманите от розов кварц на първо място се състои в това, че той помага на притежателя си да почувства пълнотата на живота. Минералът позволява на човека да се освободи от сърдечни терзания, да се справи със стари нерешени проблеми и чувства, които не са изчезнали, но са скрити дълбоко в сърцето — изглежда, че ги няма, но от своето „вчера“ пречат да се постигне щастие днес.

Свойства на розовия кварц за мъже и жени

Розовият кварц е подходящ за жени от всички възрасти, като им помага да започнат щастливи отношения или да укрепят и запазят вече съществуващите. Освен това магията на минерала позволява да се направи единственият правилен избор, ако дамата има няколко ухажори. Камъкът се счита за покровител на майчинството — подходящ е като амулет за бременни жени и родилки. Талисманът подпомага безпроблемното протичане на бременността, облекчава раждането и помага за предотвратяване на следродилна депресия.

Минералът традиционно се счита за женски амулет, но може да бъде и талисман за мъже. Мъжки украшения с този камък се изработват рядко, затова като подарък за представител на силния пол може да се поднесе статуетка или скулптура за украса на интериора и привличане на късмет.

На кои зодиакални знаци подхожда камъкът?

Меката, успокояваща, ласкава и нежна аура на розовия кварц ще бъде полезна за представителите на всеки от дванадесетте зодиакални знака. Противопоказания според хороскопа за използване и носене на този минерал като амулет не съществуват.

Талисманът от розов кварц ще донесе положителни промени в живота на притежателя си, независимо кой е той. За един човек това ще бъде незначително, но приятно подобрение, а за друг — съдбоносна промяна.

Розовият кварц е идеален за Телец и Везни. За Телците амулетът ще бъде защита от неуспехи, ще подпомогне развитието на най-добрите им лични качества и ще се превърне в уникален „компас“, който ще им помогне да намерят единствения правилен път в любовните дела. Везните с помощта на амулета от розов кварц ще могат не само да намерят и задържат своята любов, но и правилно да подредят жизнените си приоритети, да изберат оптималната сфера за себеизразяване.

На Овните минералът ще бъде полезен за разкриване на творческия потенциал и смекчаване на прекомерната категоричност. Близнаците ще бъдат предпазени от необмислени емоционални постъпки, ще постигнат взаимно разбирателство както с партньора, така и с роднините. На Раците кристалът ще подари чувство на увереност в себе си, ще подобри комуникационните им умения в колектива и ще подчертае творческите им способности.

На Девите камъкът също ще бъде помощник в създаването на креативни идеи и изграждането на отношения с околните, освен това минералът активно ще привлича потенциални романтични партньори към самотните представители на този зодиакален знак.

Лъвовете с помощта на розовия кварц ще могат да смекчат своята авторитарност, да подобрят отношенията с колегите, да трансформират естествената си настойчивост в ефективна целенасоченост.

Розовият кварц ще помогне на Скорпионите да постигнат вътрешна хармония и да разкрият своята романтичност, на Стрелците — правилно да използват вътрешната си страст за постигане на лични и професионални цели, а на Козирозите — да се освободят от излишни терзания и тежки мисли, да придобият увереност и да намерят своята любов.

С амулет от този камък Водолеите ще станат по-смели и ще се справят с пречещите им стереотипи, а Рибите ще хармонизират всички сфери на живота си — от семейната до професионалната.

Съчетание на розовия кварц с други камъни

Розовият кварц не се препоръчва да се комбинира с яспис или рубин. Също така камъкът е несъвместим с малахит, ахат и гранат. Енергиите на тези минерали влизат в конфликт при съвместно носене и използване, могат да потискат и неутрализират взаимно действието си, както и да създават деструктивни и негативни вибрации.

Неутрални са съчетанията на розовия кварц с кехлибар и обсидиан. Тези камъни „безразлично“ съжителстват, без да усилват, но и без да потискат взаимно енергията си.

Благоприятно е съчетанието на розовия кварц с аметист. Аметистът помага на минерала да обновява и усилва магическите си свойства. Не по-малко успешни са комбинациите на розовия кварц със сапфир, тюркоаз, лазурит или перли.

Как да разпознаем фалшификата?

Обикновено фалшивият розов кварц се изработва от стъкло или пластмаса.

Подлинността на образеца може да се провери по следните признаци:

лекота и необичайно висока прозрачност, които не са характерни за естествените камъни;

включвания под формата на въздушни мехурчета и липса на микропукнатини в структурата могат да сочат, че камъкът всъщност е стъклена имитация;

кристалът е ярък, с неестествено силен блясък — най-вероятно не е истински;

множество драскотини по повърхността също са признак за фалшификат — естественият кварц трудно се надрасква.

Не на последно място, цената играе роля при проверката за автентичност. Розовият кварц е доста скъп минерал, така че прекалено ниска цена също е повод за съмнение.

Как да се грижим за розовия кварц и изделията от него

За да радва окото и успешно да изпълнява ролята си на талисман, камъкът трябва да се поддържа внимателно и понякога да му се помага да се освободи от натрупаната негативна енергия.

Препоръчва се да се спазват следните правила за грижа:

не бива минералът да се излага продължително на слънчева светлина, влага и високи температури;

за да се „освободи“ от натрупаната негативна енергия, може да се промива под струя хладка течаща вода (достатъчно е веднъж месечно);

изделията от кварц (или с кварц) не бива да се почистват с ултразвук поради крехкостта на минерала.

Почистването на украшения с кварц от замърсявания може да се извършва с топъл сапунен разтвор и мека кърпа.

Подходящо време за купуване на бижу с розов кварц

Най-благоприятният ден за придобиване на розов кварц се счита последният лунен ден. Камъкът и украшенията с него могат да се купуват във всеки ден, с изключение на неделя. При избора на талисман на първо място трябва да се ориентираме по индивидуалната съвместимост с него. Ако при допир и контакт с минерала се появи усещане за вътрешно спокойствие, амулетът ще взаимодейства успешно с човека.

Най-добре е амулетите и украшенията с розов кварц да се носят в неделя и петък — в тези дни енергията на минерала се разгръща особено ярко.

Магическите и лечебни свойства, красотата и изяществото на розовия кварц — камък на любовта и хармонията — го правят не просто стилно украшение. Това е амулет с нежна аура, който меко, „на допир“ ще помогне да намериш своя път, да постигнеш взаимно разбирателство с околните и да се почувстваш щастлив.

Ритуал с розов кварц за любов и хармония

Какво ти е нужно:

Малък розов кварц (почистен и зареден)

Свещ (розова или бяла)

Купичка с вода

Лист хартия и химикал

Стъпки:

Подготовка на пространството: Намери спокойно място, където няма да бъдеш прекъсвана. Запали свещта и постави розовия кварц пред себе си. Водата символизира емоционална чистота — постави купичката до камъка.

Настройване на намерението: Вземи лист хартия и напиши ясно и позитивно своето намерение — например: „Отварям сърцето си за искрена любов и вътрешна хармония.“

Медитация с камъка: Вземи розовия кварц в ръце, затвори очи и се съсредоточи върху усещането му. Представи си как нежна розова светлина обгръща сърцето ти, изпълвайки те с топлина, спокойствие и любов.

Активиране на енергията: Потопи камъка за кратко във водата, като си представяш как се изчиства от всякакви стари енергии и се зарежда с твоето намерение. След това го постави върху написаното желание и остави така до изгасване на свещта.

Завършване: Прибери камъка и листа на сигурно място. Можеш да носиш кварца като амулет или да го държиш близо до леглото си. Повтаряй ритуала всеки петък или когато почувстваш нужда от емоционално презареждане.