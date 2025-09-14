Българите се радват на малките си пенсии едва 12 години

Българите се радват на пенсия съвсем кратко време - средно едва 12 години и 3 месеца. Това сочат прости сметки, направени на база средната продължителност на живота и възрастта за пенсиониране у нас. Според най-новите данни на Евростат България е на дъното по продължителност на живота в ЕС и средно хората тук живеят 75.9 години. Тази година пък жените се пенсионират на 62.4 години, а мъжете на 64.8 години, според разчета на НОИ. Така излиза, че жените прекарват в пенсия едва 13.5 години, а мъжете още по-малко – 11.1 години.

Напоследък спорадично се говори за увеличение на възрастта за пенсия, но властта категорично отрича такава вероятност. Призивите идват главно от бизнеса, който страда от липса на обучени и дисциплинирани кадри. Според Кодекса за социално осигуряване възрастта за излизане в трудов отдих се покачва с малко всяка година, докато се застопори на 65 години и за мъже, и за жени през 2037 година. Актуалната таблица вижте тук.

От данните на Евростат става ясно още, че най-малката продължителност на живота след България имат Румъния (76.6 години) и Латвия (76.7 години). На другия полюс - шампиони, са Италия и Швеция с години живот средно 84.1 г. Средно хората в ЕС е 81.7 години или с 5 години и 8 месеца повече от българите.



